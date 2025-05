Venezolano Jorbit Vivas se vistió de héroe en triunfo de Yankees ante Rangers

Los New York Yankees vencieron 1-0 a los Texas Rangers en un día en el que Carlos Rodón estuvo en el centro del escenario y Jorbit Vivas se vistió de héroe con el madero.

En el quinto capítulo, con el juego empatado a cero, el venezolano Jorbit Vivas conectó un batazo sólido ante el derecho Nathan Eovaldi. Una vez salió la conexión en dirección al jardín derecho, el infielder de 24 años empezó su recorrido por las bases, para el que fue su primer jonrón en Grandes Ligas.

“Pensé muchas cosas, estar en Grandes Ligas, que mi familia me está viendo desde allá de Venezuela, en verdad se me pasaron muchas cosas por la mente”, le dijo Vivas a YES Network después del encuentro. “Estaba buscando un buen pitcheo para hacer buen contacto y se me dio, gracias a Dios”.

“No es fácil, [estar aquí en] Grandes Ligas es otro nivel”, señaló. “Aquí están los mejores jugadores. Estoy trabajando para mantenerme aquí”.

Carlos Rodon se lució por Yankees

Y al final, ese fue todo el apoyo que Rodón y los Yankees necesitarían para maniatar a Texas y sellar la segunda barrida consecutiva del club.

Carlos Rodón lanzó seis entradas en blanco de apenas dos hits para lograr su quinta victoria consecutiva.

Rodón (6-3) permitió un sencillo a Josh Jung en el primer inning y un doble de Sam Haggerty en el tercero. Fue la cuarta vez en 11 aperturas este año que el zurdo permitió dos imparables o menos.

Rodón ponchó a ocho y lanzó con mangas cortas, a pesar de que la temperatura al inicio del juego era de 50 grados Fahrenheit. Fue la quinta ocasión esta temporada que lanza con una temperatura inicial de 55 grados o menos.

Fue la cuarta victoria al hilo para los Yankees y la undécima en sus últimos 14 encuentros. Nueva York se unió a los Tigres de Detroit como los únicos equipos de la Liga Americana en alcanzar las 30 victorias esta temporada.

