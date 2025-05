Presión arterial alta: 5 infusiones que no debes tomar, según especialistas

Las hierbas y plantas medicinales han ganado popularidad por sus beneficios para diferentes afecciones, como la presión arterial, sin embargo, hay 5 infusiones que pueden tener un efecto contrario a lo esperado.

Ante la creciente tendencia de apoyarse en los alimentos para mejorar la presión arterial, es preciso revisar cuáles son hierbas que pueden generar efectos contraproducentes.

La presión arterial es una de las afecciones que padecen los estadounidenses, alcanzando casi 120 millones de personas, una condición que puede ser el punto de partida de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Según datos citados por el medio Eating Well, 1 de cada 4 adultos con hipertensión arterial la tiene controlada.

¿Cómo afectan los tés de hierbas en la presión arterial alta?

Aunque las hierbas se emplea para preparar infusiones que mejoren algunas condiciones de salud, hay estudios y expertos que tienen sus reservas en el caso del regaliz, yohimbe, Ginkgo Biloba, la hierba San Juan y el ginseng, que a pesar de tener propiedades medicinales, no tiene el mismo efecto sobre personas con presión alta o medicadas para controlar la presión.

Té de hierbas de regaliz

Si una persona tiene la presión alta puede sustituir la infusión de regaliz, por una de semillas de anís que tiene un sabor similar. Crédito: Shutterstock

El té de regaliz no es una de las mejores opciones para las personas que padecen de la presión alta debido a que contiene ácido glicirrícico, que contribuye a la “retención de agua y sodio en el cuerpo, lo que afecta la presión arterial. Dado que el ácido glicirrícico afecta una enzima renal, el equilibrio hídrico del cuerpo se ve afectado”.

Entre los efectos adversos del componente llamado glicirricina, o ácido glicirrícico, “puede causar efectos adversos graves, como arritmias y paro cardíaco, especialmente si se consume en grandes cantidades o a largo plazo”, indica una investigación publicada por el Centro Nacional de Salud Complementaria e Integral (NCCIH).

Advierte que aunque sea en pequeñas cantidades de glicirricina de los productos derivados de la raíz de regaliz, pueden tener efectos adversos graves en personas con un alto consumo de sal, hipertensión y enfermedades cardíacas o renales.

Una opción al té de regaliz es el de semillas de anís, que ofrecen un sabor similar sin efectos secundarios.

Té de hierbas de corteza de yohimbe:

El yohimbe es un producto originario de áfrica que se emplea para preparar el té y suplementos, a los que se le atribuyen propiedades afrodisíacas y potenciador del rendimiento sexual. Hay pocos estudios sobre los efectos reales del té de yohimbe, sin embargo, el Centro Nacional de Salud Complementaria e Integral (NCCIH) advierte que se asocia el consumo de la planta con ataques cardíacos y convulsiones, por lo que se recomienda evitar su consumo aunque no se tengan problemas de presión arterial.

Té de hierbas de Ginkgo Biloba

El ginkgo biloba no es compatible con algunos medicamentos prescritos a personas con presión alta. Crédito: shutterstock

La infusión de ginkgo biloba no es la mejor opción para las personas que tienen la presión alta, ya que puede afectar a personas que medicamentos conocidos como anticoagulantes, una clase de fármacos diseñados para diluir la sangre y prevenir la formación de coágulos, refieren los expertos consultados por Eating Well.

Este tipo de medicamentos es más común en quienes son propensos a los coágulos, por lo que el consumo de la infusión de ginkgo biloba pueda generar que pierda efectividad.

Té de hierbas de San Juan

Una bebida preparada con este hierba, también conocida como hipérico, hipericón o corazoncillo, puede presentar interacciones con medicamentos comunes, a personas con presión alta, como las estatinas. Investigaciones aconsejan evitar el consumo, ya que puede causar problemas cardíacos.

Té de hierbas de ginseng

Los expertos coinciden en afirmar que hay que investigar más sobre los efectos del ginseng en personas con presión alta. Crédito: Shutterstock

El experto en nutrición Toby Amidor, MS, RD, CDN, autor de Up Your Veggies: Flexitarian Recipes for the Whole Family, aconseja a Eating Well “evitar esta infusión de hierbas hasta que se realicen investigaciones más concluyentes”.

A pesar de que en Asia el ginseng es una hierba popular de uso medicinal, el NCCIH sostiene que la evidencia es insuficiente sobre el consumo seguro de ginseng a largo plazo. Mientras que estudio revelan que puede disminuir o aumentar la presión arterial.

