Trump amenaza con imponer aranceles a Apple y Samsung si no fabrican sus teléfonos en EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este viernes que impondrá aranceles del 25 % a Apple, Samsung y otras compañías tecnológicas que no trasladen su producción a territorio estadounidense, en un intento por impulsar el empleo industrial nacional y reducir la dependencia manufacturera del extranjero.

Desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, Trump declaró que estas medidas, que podrían entrar en vigor a finales de junio, buscan asegurar condiciones comerciales justas para las empresas que ya producen dentro del país. La advertencia llega después de que Apple anunciara que parte de su ensamblaje de iPhones se trasladaría a India.

“Si van a vender en Estados Unidos, quiero que fabriquen aquí”, afirmó el mandatario en declaraciones a periodistas. Añadió que la medida “también incluiría a Samsung y a cualquiera que fabrique ese producto; de lo contrario, no sería justo”.

Una política para traer de vuelta la manufactura

Trump explicó que ya había comunicado personalmente al CEO de Apple, Tim Cook, sus expectativas respecto a la producción de los dispositivos que se venden en EE.UU. “Hace tiempo que informé a Tim Cook que espero que los iPhones que se vendan en EE.UU. se fabriquen y ensamblen aquí, no en India ni en ningún otro lugar”, señaló.

Estas declaraciones refuerzan la postura del mandatario en redes sociales. Horas antes, desde su cuenta en Truth Social, advirtió: “De no ser así, Apple deberá pagar un arancel de al menos el 25% a EE.UU.”. También expresó que, aunque trasladar producción a India está bien, los productos no podrán entrar sin pagar impuestos: “Está bien ir a la India, pero no venderán aquí sin aranceles”.

Con esta estrategia, el presidente busca presionar a las multinacionales tecnológicas para que establezcan fábricas en suelo estadounidense, argumentando que las cadenas de producción en Asia han perjudicado a los trabajadores locales durante décadas.

Los directivos de Apple han estado pensando en varios planes para hacerle frente a las nuevas políticas económicas de Trump. (Foto: Andy Wong/AP)

Impacto inmediato en los mercados

Tras los anuncios, las acciones de Apple, con sede en Cupertino, California, experimentaron una caída de aproximadamente un 3% en la Bolsa de Nueva York. El mercado reaccionó con cautela ante la posibilidad de que la compañía enfrente nuevos costos si decide mantener su ensamblaje fuera de EE.UU.

Apple ha diversificado su cadena de suministro en los últimos años, especialmente hacia India y Vietnam, como parte de su estrategia para reducir la dependencia de China. Sin embargo, los nuevos aranceles propuestos por Trump podrían obligar a la empresa a reevaluar sus planes.

Samsung, por su parte, aún no ha emitido una respuesta oficial. La firma surcoreana cuenta con fábricas en varios países asiáticos, incluyendo India y Vietnam, desde donde abastece parte de la demanda global de smartphones.

Desafíos para las grandes tecnológicas

Expertos advierten que trasladar la producción a EE.UU. presenta importantes desafíos para las grandes tecnológicas. La construcción de nuevas fábricas, la capacitación de mano de obra y la creación de una red de proveedores son procesos costosos y requieren tiempo.

“Fabricar en EE.UU. es mucho más caro que hacerlo en Asia”, señaló un analista de tecnología con sede en Nueva York. “Esto se traducirá en costos más altos para los consumidores o márgenes más bajos para las empresas”.

Además, muchas compañías han invertido miles de millones en sus instalaciones internacionales. Un cambio abrupto podría generar inestabilidad y afectar la competitividad global de las marcas.

Mientras tanto, los fabricantes esperan mayor claridad sobre si la amenaza se convertirá en política oficial o quedará como una táctica de presión. Apple, que ya enfrenta una competencia creciente y desafíos logísticos globales, podría verse obligada a negociar con la administración o buscar excepciones.

Sigue leyendo:

* La Unión Europea busca evitar guerra comercial con Trump

* Walmart podría subir precios por aranceles de Trump, admitió el secretario del Tesoro

* Tregua arancelaria con China no despeja la crisis en el puerto más grande de EE.UU.