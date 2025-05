Vecinos de Elon Musk en Texas no están felices con su presencia

Aunque Elon Musk es el hombre más rico del mundo, aún tiene que enfrentarse a la queja de vecinos. Se dice que el 11 de junio deberá asistir al ayuntamiento de West Lake Hills, Texas, para defenderse de las quejas de sus vecinos y solicitar permiso para desarrollar algunos proyectos en su propiedad.

Esta información fue difundida por NBC, quienes pudieron conversar con algunos de los vecinos, quienes están muy molestos porque Musk ha incumplido muchas de las normas locales.

En 2022, Musk instaló una cerca de alambre negra de 16.5 pies alrededor de su propiedad valorada en $6 millones de dólares y también una puerta metálica con cámara de seguridad. Los vecinos alegan que la instalación se hizo sin pedir los permisos necesarios y la altura sobrepasa el máximo permitido en la comunidad.

Los vecinos también se han quejado del caos que generan los carros que entran y salen con frecuencia de la casa. También se dice que hay personal de seguridad armado que cambia de turno tres veces al día.

Según ‘The New York Times’, un representante de Musk ya asistió a la Comisión de Zonificación y Planificación de la ciudad y pidió que se hiciera una excepción con su casa, pero la comunidad de vecinos no aceptó. “Conceder estas excepciones no haría más que facilitar su mal comportamiento en nuestra tranquila y pequeña calle sin salida”, explica Paul Hemmer, uno de los vecinos de la zona.

Queda esperar si se llega a un acuerdo en la próxima reunión pautada para el 11 de junio, pero todo parece indicar que el consejo de vecinos no está dispuesto a ceder ante las solicitudes de Musk y su equipo, pues hacerlo también daría pie a que otras personas o él mismo sigan construyendo o haciendo cosas que incumplan con el reglamento y afecten a la comunidad.

La propiedad que ha metido a Musk en esta disputa ocupa un lote de 2 acres aproximadamente. La casa principal tiene una extensión de 6,900 pies cuadrados distribuidos en seis dormitorios, vestíbulo, sala de estar, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

