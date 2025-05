Cambios en el line up de los Mets: Juan Soto se mueve como tercer bate

Los New York Mets han realizado un ajuste significativo en su alineación moviendo al estelar jardinero dominicano Juan Soto del segundo al tercer puesto en el orden de bate.

Esta modificación, implementada por el manager Carlos Mendoza, busca revitalizar la ofensiva del equipo y, en particular, el rendimiento de Soto en la caja de bateo.

Soto, conocido por su habilidad para llegar a base y su potente bate, se ha mostrado adaptable a la nueva posición. “No me importa cambiar en el orden”, declaró Soto antes del reciente enfrentamiento contra los Dodgers.

“Creo que ya me he acostumbrado. Me siento cómodo en ambos puestos”. Esta declaración sugiere una madurez en el enfoque del toletero, quien en el pasado había expresado frustración por cambios similares en su etapa con los Washington Nationals. Según reportes de The Athletic, Soto ahora valora menos su ubicación específica en el orden de bateo.

Juan Soto no pasa por su mejor momento ofensivo. Crédito: AP

La decisión de Mendoza se gestó tras un par de derrotas consecutivas de los Mets en una doble jornada, evidenciando problemas en la parte baja de la alineación. Al plantearle la idea a Soto, el dominicano dio su aprobación sin dudar: “Cuando quieras”, le dijo a Mendoza, “Hagámoslo”.

El cambio rindió frutos casi de inmediato. La nueva configuración, con Soto como tercero y Pete Alonso como cuarto bate, coincidió con una victoria de 5-1 sobre los Boston Red Sox en el último juego de esa serie.

Para Juan Soto, este ajuste representa un retorno a una posición más familiar, ya que, según sus propias palabras, la mayor parte de su carrera en ligas menores y mayores la pasó bateando en el tercer o cuarto puesto. Los Mets esperan que al anclar a Soto en el corazón de su alineación, se logre la tan anhelada estabilidad ofensiva.

Sigue leyendo:

Sequía ofensiva de los Mets empieza a preocupar en Queens

Francisco Lindor sobre Juan Soto: “Él va a ser uno de los mejores Mets”

Carlos Mendoza le da un espaldarazo a Juan Soto: “Estará bien”