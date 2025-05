Hispana en coma golpeada por violador en libertad condicional: acusación en Nueva York

Miguel Jiraud, violador convicto en libertad condicional, fue arrestado y acusado como sospechoso de la brutal paliza al azar que recibió Diana Agudelo cuando conducía su bicicleta en Randall’s Island (NYC).

“A principios de esta semana, sufrimos una terrible agresión contra una mujer en Randall’s Island. Recibió atención médica inmediata y actualmente se encuentra en el hospital luchando por su vida. Realizamos una investigación muy rigurosa y hemos identificado a una persona que creemos es responsable de dicha agresión”, declaró la comisionada de policía de la ciudad de Nueva York, Jessica Tisch.

Jiraud, de 30 años, fue acusado de intento de homicidio por su presunto ataque a Agudelo, quien se encuentra hospitalizada en coma. El sospechoso estaba residiendo en el albergue para hombres ubicado Randall’s Island y llevaba un grillete electrónico en el momento de su arresto.

Anteriormente cumplió 12 años de prisión por la violación de una mujer de 28 años en El Bronx y se encontraba en libertad condicional desde septiembre de 2024. Cuando le preguntaron ayer si había atacado a Agudelo mientras lo llevaban de la comisaría al juzgado, Jiraud respondió: “No, no lo hice. Miren mis manos. Mis manos están perfectas. La encontré. Eso es lo que tengo que decir. La encontré”, citó ABC News.

Agudelo permanece en estado crítico tras recibir varios golpes en la cara y la cabeza en Randall’s Island la noche del viernes 16 de mayo, dejando a su hija Stephanie Rodas angustiada y buscando respuestas. “Cuando la vi en la habitación del hospital, recuerdo haber caído de rodillas porque la mujer que vi allí no se parecía a mi madre”, dijo. “Estaba tan hinchada”.

La madre de 44 años regresaba en bicicleta a casa desde el trabajo en el “Museum of the City of New York” en Manhattan, tomando su atajo habitual por Randall’s Island alrededor de las 11:30 p.m. del 16 de mayo, cuando fue golpeada con tanta brutalidad que tuvieron que inducirle un coma. No la encontraron hasta después de las 5:00 a.m. del sábado, cuando un transeúnte la vio.

Se encontraba en una zona de Randalls Island sin cámaras de vigilancia, lo que llevó a los detectives a publicar su foto mientras buscaban testigos. Tras someterse a una neurocirugía de emergencia, el pronóstico para Agudelo es desalentador.

Su hija espera que las donaciones cubran los crecientes gastos médicos y dice que mucha gente está rezando por su madre. “Le digo que la gente la apoya, que todos estamos aquí”, afirmó Rodas. Una hermana de Agudelo dijo que su madre sufrió un infarto al enterarse del estado de su hija y fue hospitalizada, destacó NBC News.

Se desconoce el motivo del ataque. El brazalete de tobillo que tiene Jiraud permite rastrear cada uno de sus movimientos por computadora. También se cree que el sospechoso fue quien llamó al 911 para informar del hallazgo de Agudelo junto al agua, horas después del ataque y se hizo pasar por un buen samaritano preocupado, según las fuentes.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.