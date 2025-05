Alexis Vega habla sobre su futuro para el Mundial de Clubes

El delantero mexicano de los Diablos Rojos de Toluca, Alexis Vega, no pudo esconder su alegría por haber logrado conquistar el título de campeón del torneo Clausura 2025 de la Liga MX ante las Águilas del Club América con un marcador de 2-0 en medio de un encuentro donde ambos conjuntos dieron lo mejor de sí para poder quedarse con el trofeo.

En declaraciones ofrecidas para TUDN posterior al encuentro el jugador habló sobre la posibilidad de disputar el Mundial de Clubes 2025 de la Liga MX tras haber quedado campeón con el Toluca; en sus palabras destacó que cumplió su objetivo de alcanzar la gloria en México y no sabe lo que tendrá su futuro por los momentos.

“Quería tocar la gloria, hoy gracias a mis compañeros y mi cuerpo técnico nos da la oportunidad de hacerlo, recordando mis inicios desde básicas, me fui a Chivas y regresé para un objetivo que era levantar este trofeo”, inició Vega en sus declaraciones.

Alexis Vega habla sobre su pasado en Chivas de Guadalajara. Crédito: Imago7

“Lo que sí sabía era que al equipo que llegara iba a renacer porque tenía esa hambre de crecer como persona y como futbolista. No sabía qué hacer, tenía dos ofertas del futbol mexicano, de la MLS, y después se suma Toluca y mi esposa me da la opción de hablar con Pepe, para que me diera un consejo, le mandé mensaje, le platiqué mi situación, que quería seguir creciendo como futbolista, que estaba pasando por un mal momento”, agregó.

El artillero prefirió no hacer adelantos sobre la posibilidad de poder reforzar a alguno de los equipos mexicanos que irán al Mundial de Clubes y sostuvo que lo único importante para él es poder brillar dentro de la selección mexicana para poder obtener un cupo al Mundial de la FIFA de 2026 que se realizará de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá.

“No sé lo que vaya a pasar, no sé nada, son solamente rumores, tengo de hecho que estar pensando en la Selección, después veremos otras decisiones, como dije quiero jugar el Mundial (Copa del Mundo)”, concluyó Alexis Vega.

Sigue leyendo:

–Domènec Torrent apunta al éxito con Rayados tras su llegada a Monterrey

–Karl-Anthony Towns envía mensaje a las madres dominicanas tras victoria de los New York Knicks

–Blaise Matuidi llena de elogios a la selección mexicana y a varias de sus estrellas