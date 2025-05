Burger King celebra el Día Nacional de la Hamburguesa, descubre las promociones de esta semana

Burger King se prepara para celebrar a lo grande el Día Nacional de la Hamburguesa con una semana completa de promociones irresistibles. Las promociones comenzaron desde el pasado 22 de mayo y continuarán hasta el 28, los clientes que realicen una compra mínima de $1 podrán disfrutar de productos gratis seleccionados cada día, incluyendo hamburguesas, nuggets, bebidas congeladas y más.

La cadena de comida rápida anunció que el festejo comienzó con una hamburguesa con queso gratis el jueves 22 de mayo. En los días siguientes, los clientes recibieron una Whopper Jr., una Fanta de fresa congelada, cuatro piezas de nuggets y hasta una promoción de “compra uno y llévate otro” en su icónica Whopper, todo con una compra mínima de un dólar.

El 27 de mayo, justo un día antes del Día Nacional de la Hamburguesa, Burger King ofrecerá un pollo original gratis con una compra calificada. Y para cerrar con broche de oro el 28 de mayo, los clientes podrán obtener una hamburguesa completamente gratis con solo gastar $1.

Promociones de la semana

26 de mayo: Compra uno y llévate otro gratis en Whopper.

27 de mayo: Sándwich de pollo original gratis.

28 de mayo: Hamburguesa gratis

Siguen las promociones para el programa Royal Perks

Además, quienes estén inscritos en el programa de fidelización Royal Perks podrán aprovechar aún más beneficios durante todo el mes.

Por ejemplo, tendrán la oportunidad de canjear una hamburguesa por solo 125 coronas, la mitad de lo que usualmente cuesta en el sistema de recompensas. Las promociones estarán disponibles exclusivamente a través de la app o el sitio web de Burger King, y no serán válidas en pedidos a domicilio ni con cupones combinados.

Pero eso no es todo. En paralelo, Burger King también lanzó una colaboración con Universal Pictures inspirada en la película “ How to Train Your Dragon ” a partir del 27 de mayo, estarán disponibles por tiempo limitado cuatro nuevos productos temáticos:

Dragon Flame-Grilled Whopper : una versión picante de la clásica hamburguesa, servida en pan rojo y naranja.

: una versión picante de la clásica hamburguesa, servida en pan rojo y naranja. Fiery Dragon Mozzarella Fries : papas fritas rellenas de queso, con empanizado de chile calabrés.

: papas fritas rellenas de queso, con empanizado de chile calabrés. Soaring Strawberry Lemonade : bebida refrescante elaborada con puré de frutas y sabores naturales.

: bebida refrescante elaborada con puré de frutas y sabores naturales. Viking’s Chocolate Sundae: helado de vainilla con jarabe de chocolate y trozos de galleta.

Además, quienes formen parte del programa Royal Perks podrán acceder al nuevo juego digital “Night Fury Flight” desde la app de Burger King y competir por premios como tarjetas de regalo o un viaje a Universal Orlando Resort.

Con promociones diarias, productos exclusivos y una experiencia inmersiva, Burger King transforma el Día Nacional de la Hamburguesa en una celebración imperdible.

