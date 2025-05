Shakira pierde el equilibrio y cae durante concierto en Montreal

Ni una caída en el escenario ni los tropiezos de una gira internacional pueden opacar el brillo de Shakira. Y es que la barranquillera volvió a demostrar por qué lleva más de tres décadas conquistando escenarios con su carisma, talento y buena actitud.

Todo ocurrió hace unos días en Montreal, durante una de las paradas de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”. Shakira se disponía a cantar uno de sus clásicos más movidos, “Whenever, Wherever”, cuando un mal paso hizo que perdiera el equilibrio y terminó en el suelo frente a miles de fans, momento que quedó capturado y rápidamente lo viralizaron en redes.

Pero como buena artista con tablas y temple, la colombiana no solo se levantó con gracia, sino que ¡lo hizo bailando! Con la misma energía con la que mueve las caderas desde los 90, giró sobre sí misma y retomó la coreografía como si el suelo hubiera sido parte del show.

La propia Shakira compartió el video en sus historias de Instagram y aprovechó para bromear sobre lo sucedido.

“Es que de las caídas nadie se salva”, escribió.

Cabe señalar que esta gira no ha estado exenta de obstáculos. En febrero, Shakira tuvo que posponer su primer show en Lima, Perú, tras ser hospitalizada por un problema estomacal. En ese entonces, se sinceró con sus fans:

“Los médicos que me atienden me han comunicado que no estoy en condiciones para actuar esta noche”, reveló en redes el pasado 16 de febrero. “Me entristece mucho no poder subir al escenario hoy. Tenía muchas ganas de reencontrarme con mis increíbles fans aquí en Perú”, agregó.

Un mes después, la cantante se vio obligada a cancelar conciertos en Santiago de Chile, Medellín y nuevamente Lima, debido a problemas con la producción del escenario. Como toda una profesional, Shakira se disculpó con sus seguidores:

“Ustedes, que me han acompañado durante treinta años, conocen mejor que nadie mi profesionalismo y cuánto me esfuerzo por darles lo mejor”, escribió en Instagram el 2 de marzo. “Imagínense lo doloroso que es para mí como artista, después de tanto esfuerzo, venir a un país que amo y tener que reprogramar mi espectáculo por circunstancias ajenas a mi control y al de mi equipo de producción”.

A pesar de los contratiempos, Shakira sigue adelante con “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”. La gira comenzó el 11 de febrero en Río de Janeiro y ha recorrido ya gran parte de Sudamérica, Centroamérica, República Dominicana, Estados Unidos y Canadá. La última parada está prevista para el 16 de noviembre, cuando regrese a Lima para cumplir con sus fans peruanos.

