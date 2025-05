La confianza del consumidor estadounidense se recupera parcialmente en mayo: The Conference Board

El Índice de confianza del consumidor de Conference Board aumentó 12.3 puntos en mayo a 98.0, frente a al 85.7 en abril. El Índice de la situación actual, basado en la evaluación de los consumidores de las condiciones actuales de los negocios y del mercado laboral, subió 4.8 puntos a 135.9, mientras que el Índice de expectativas, basado en las perspectivas a corto plazo de los consumidores sobre los ingresos, los negocios y las condiciones del mercado laboral, aumentó 17.4 puntos a 72.8, pero se mantuvo por debajo del umbral de 80, que generalmente indica una recesión futura.

Aproximadamente la mitad de las respuestas se recogieron después del anuncio del 12 de mayo de una pausa en algunos aranceles a las importaciones de China.

“La confianza del consumidor mejoró en mayo tras cinco meses consecutivos de descenso“, afirmó Stephanie Guichard, economista sénior de Indicadores Globales de The Conference Board. “La recuperación ya era visible antes del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China del 12 de mayo, pero cobró impulso posteriormente.

De acuerdo con The Conference Board, la mejora mensual se debió en gran medida a las expectativas de los consumidores, ya que los tres componentes del Índice de Expectativas (condiciones empresariales, perspectivas de empleo e ingresos futuros) aumentaron desde sus mínimos de abril: “Los consumidores se mostraron menos pesimistas sobre las condiciones empresariales y la disponibilidad de empleo para los próximos seis meses y recuperaron el optimismo sobre las perspectivas de ingresos futuros”.

La evaluación de los consumidores sobre la situación actual también mejoró. Sin embargo, si bien los consumidores se mostraron más positivos sobre las condiciones empresariales actuales que el mes pasado, su valoración de la disponibilidad de empleo actual se debilitó por quinto mes consecutivo.

El repunte de la confianza en mayo fue generalizado en todos los grupos de edad e ingresos. También se extendió a todas las afiliaciones políticas, con las mejoras más significativas entre los republicanos. Sin embargo, en promedio móvil de seis meses, la confianza en todos los grupos de edad e ingresos seguía siendo baja debido a las caídas mensuales anteriores.

Guichard añadió: “Con la continua recuperación del mercado bursátil en mayo, la perspectiva de los consumidores sobre los precios de las acciones mejoró: el 44% espera que los precios de las acciones suban en los próximos 12 meses (frente al 37.6% en abril) y el 37.7% espera que bajen (frente al 47.2% en abril). Esta fue una de las preguntas de la encuesta que mostró una mayor mejora tras el acuerdo comercial del 12 de mayo”.

Las respuestas escritas sobre los temas que afectan la perspectiva económica revelaron que los aranceles siguen siendo una preocupación importante para los consumidores. Cabe destacar que los consumidores siguieron expresando su preocupación por el aumento de precios y el impacto negativo de los aranceles en la economía, pero algunos también expresaron su esperanza de que los acuerdos comerciales anunciados y futuros impulsen la actividad económica. Si bien la inflación y los altos precios siguieron siendo una preocupación importante para los consumidores en mayo, también se mencionó la disminución de la inflación y la bajada de los precios de la gasolina.

La percepción de los consumidores sobre la situación financiera actual y futura de sus familias mejoró. La proporción de consumidores que prevé una recesión en los próximos 12 meses disminuyó. (Estas medidas no se incluyen en el cálculo del Índice de Confianza del Consumidor® ) . Las expectativas de los consumidores sobre las tasas de interés futuras se mantuvieron prácticamente sin cambios, mientras que las expectativas de inflación promedio a 12 meses se redujeron al 6,5% tras alcanzar un máximo del 7% en abril.

En comparación con abril, los planes de compra de viviendas y automóviles, así como las intenciones de vacaciones , aumentaron notablemente, con algunas mejoras significativas después del 12 de mayo. Los planes de compra de artículos de alto valor, como electrodomésticos y aparatos electrónicos, también aumentaron. Asimismo, la intención de los consumidores de adquirir más servicios en los próximos meses aumentó en casi todas las categorías. Salir a comer fuera se mantuvo en el primer lugar entre las intenciones de gasto, seguido de los servicios de streaming, mientras que los planes de gasto en películas, teatro, espectáculos en vivo y eventos deportivos fueron los que más aumentaron durante el mes pasado.

La encuesta de este mes también preguntó a los consumidores qué tan preocupados estaban por ser despedidos, no poder cubrir sus necesidades básicas y no poder acceder a los bienes y servicios deseados. En general, les preocupaba más la asequibilidad que la seguridad laboral: casi la mitad de los consumidores dijeron estar preocupados por no poder comprar lo que necesitan o desean, en comparación con menos de una cuarta parte que se preocupaba por perder su trabajo.

