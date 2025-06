50 Cent quiere hablar con Trump para detener cualquier indulto a Diddy

Luego de que el presidente Donald Trump dijo que “analizaría los hechos” en el caso de Sean “Diddy” Combs para considerar un posible indulto, 50 Cent prometió hacer que el presidente sea “consciente” de sus pensamientos sobre el magnate de la música, quien enfrenta serias acusaciones por tráfico sexual y crimen organizado.

El rapero de “In Da Club” posteó un clip de los comentarios de Trump y básicamente sugirió que, si alguien estaba considerando un indulto, ese alguien podría ser el presidente. También recordó que Diddy había dicho “cosas muy malas” sobre Trump en el pasado, y que él se pondría en contacto con el mandatario para hacerle saber lo que piensa del productor musical.

En otra publicación, 50 Cent sugirió que los comentarios previos de Combs sobre Trump podrían impedir un posible indulto.

“Donald no tolera las faltas de respeto y no olvida a quienes deciden ir en su contra”, escribió Curtis Jackson (nombre real de 50). Quien también compartió una captura de pantalla de un artículo que lo acusaba de intentar “destruir” las posibilidades de indulto de Diddy. Sobre esto, aclaró: “No dije que destruiría nada, simplemente dije que me aseguraría de que Trump estuviera al tanto“.

Cuando se le preguntó el pasado viernes a Trump sobre la posibilidad de indultar a Combs, el presidente respondió que nadie se lo había solicitado, pero que sabía que la gente lo estaba considerando. Dijo que “analizaría los hechos” del caso de Combs. “Si creo que alguien fue maltratado, le caiga bien o no, no tendría ningún impacto“, puntualizó.

50 Cent y Combs llevan varios años en disputa, tanto en tribunales como en redes sociales y foros público, incluso 50 Cents produjo un documental sobre los crímenes y acusaciones en contra de “Diddy”.

Actualmente Sean Diddy Combs está siendo juzgado en la ciudad de Nueva York y se ha declarado inocente de los cargos de tráfico sexual, crimen organizado y transporte para ejercer la prostitución.

