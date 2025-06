El Canelo Álvarez da detalles del tiempo que le queda dentro del boxeo

El boxeador mexicano y campeón indiscutido de los pesos súper medianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, volvió a hablar sobre lo que depara en su carrera profesional y especialmente el tiempo que le queda dentro del pugilismo; destacando que su intención es poder retirarse a los 37 años al considerar que es la edad perfecta para poder seguir en un gran nivel competitivo y sin necesidad de terminar siendo derrotado de manera amplia por parte de las jóvenes promesas que tomarán su cetro.

Estas declaraciones las realizó el peleador azteca, que cumplirá 35 años el próximo 18 de julio, durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México, donde reiteró que su intención es poder disfrutar un par de años más del más alto nivel deportivo en la división de las 168 libras antes de colgar los guantes para darle paso a las nuevas generaciones.

“Mi cuerpo está bien, obviamente puedo seguir peleando varios años más, pero hay que ser consciente también de las cosas. Siempre he dicho que a los 37 años creo que es la edad correcta para retirarme y no que el boxeo me retire, esa es la idea”, expresó el tapatío en sus declaraciones.

El Canelo Álvarez se enfrentará el próximo 13 de septiembre contra el estadounidense Terence Crawford en un interesante duelo que promete ser uno de los más atractivos de los últimos años, esto especialmente al considerar que el norteamericano subirá dos divisiones para poder enfrentar al azteca.

Recordemos que el mexicano también cuenta con dos peleas más aseguradas tras su firma con el jeque saudí Turki Al-Alshikh y Riyadh Season, mismas que se realizarían en el 2026 y dejando como posible año de su retiro el 2027, aunque esto es algo que habrá que esperar dependiendo del nivel físico que demuestre el Canelo Álvarez para aquel momento.

“Y si te pones a ver ya he logrado todo en el boxeo, de ahí para arriba no hay más. He logrado todo en el boxeo, entonces me pongo a pensar y digo, hacerlo por dinero, pues tampoco necesito, y hacerlo por dinero para crecer mi patrimonio, ¿pues hasta cuándo va a ser suficiente? nunca es suficiente. Hay que ser muy consciente de las cosas, ser realista. Dije que a los 37 años me iba a retirar y es la edad a la que me retire”, concluyó.

