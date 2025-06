Siguen protestas en NYC ante avance del plan de deportaciones, mientras Alcaldía sale en defensa del venezolano arrestado en una corte

Tras la confirmación de la presencia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en cortes de migración de la Gran Manzana, nuevamente líderes electos y organizaciones de defensa, exigieron este lunes la aprobación de legislaciones, que minimizarían las acciones de la agencia federal.

“Apenas la semana pasada, ICE detuvo a neoyorquinos frente a un juzgado. Hay funcionarios municipales y estatales que están ayudando a secuestrar a nuestros amigos y familiares en lugar de intervenir para proteger a los inmigrantes neoyorquinos”, dijo la senadora estatal Julia Salazar, tras exigir que en los próximos días se apruebe en la Legislatura Estatal las iniciativas ‘Nueva York para todos’ (‘NY for All’) y ‘Dignidad y no detención’.

Salazar aseguró que tienen videos de agentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), arrestando a manifestantes anti-ICE, que “están haciendo lo que nuestro alcalde, por cobarde y débil no puede hacer: proteger a nuestros conciudadanos neoyorquinos”.

Se trata de la cuarta manifestación similar realizada en la Gran Manzana desde que la semana pasada el estudiante venezolano, Dylan López fue detenido en el 26 del Federal Plaza, en sus citas de control en una corte de migración.

Una coalición integrada por Make the Road New York, Bronx Defenders, New York Immigration Coalition (NYCI) y los Socialistas Demócratas de América de la Ciudad de Nueva York (NYC-DSA) cuestionaron desde el Bajo Manhattan, una mayor presencia de ICE en la Gran Manzana y sospechas de que hay una mayor flexibilidad del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD), en contribuir con las acciones de la agencia migratoria.

Coaliciones de apoyo a los migrantes apelan a proyectos legislativos como ‘NY for All’ para minimizar el impacto de las acciones federales. (Foto: Fernando Martínez) Crédito: Impremedia

Ciudad sale en defensa de Dylan

Mientras aumenta la presión de líderes electos demócratas y coaliciones de defensa a los migrantes, la Ciudad anunció medidas de apoyo al joven venezolano, Dylan López Contreras, un estudiante de una escuela de El Bronx, que fue arrestado en un tribunal de Manhattan, tras asistir a una audiencia de inmigración de rutina.

Se confirmó que la Ciudad presentó un escrito amicus curiae, por esta detención que incluye a Leonard Oddo, administrador del Centro de Procesamiento de Moshannon Valley; a Brian Mcshane, director interino de la oficina local de ICE en Filadelfia; Todd Lyons, director interino del ICE y también a Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional.

Un escrito amicus curiae es un documento legal que presenta información adicional ante un tribunal, ofrecido por una persona u organización que no es parte directa en el caso, pero que tiene un interés legítimo en el asunto o puede aportar una perspectiva relevante para la decisión judicial.

El documento presentado en el Distrito Oeste de Pensilvania, donde el venezolano se encuentra detenido a pesar de residir en la ciudad de Nueva York, argumenta que “su detención es injustificada y viola su derecho al debido proceso”.

“Dylan estaba pasando por el mismo proceso legal, que animamos a los recién llegados a seguir para poder trabajar y mantener a sus familias. Incluso accedió al centro que creamos para migrantes para evitar los albergues de la ciudad y lograr su independencia. Pero en lugar de ser recompensado por cumplir la ley, fue castigado. Durante generaciones, la ciudad de Nueva York se ha definido por sus diversas comunidades inmigrantes, y les enviamos un mensaje: Los apoyamos y merecen vivir sus vidas con libertad”, compartió el alcalde Adams en un comunicado.

NYPD: No abordamos infracciones migratorias

Fuentes municipales dijeron a El Diario que es “vergonzoso que los líderes electos intenten aprovecharse de la ansiedad de la comunidad inmigrante, engañando a los neoyorquinos para obtener créditos políticos”.

Por su parte, la comisionada de NYPD. Jessica Tisch, en una comparecencia ante el Concejo Municipal, negó rotundamente que esa fuerza policial se haya distanciado de los estatutos legales de ciudad santuario.

“La cooperación con agencias federales como la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y el FBI es específica: proteger a los neoyorquinos del terrorismo, el tráfico de personas y el crimen transnacional. No abordamos de ningún modo infracciones migratorias”, reafirmó.

El dato: