Vicente Sánchez tras conquista de Cruz Azul: “Dios me puso donde estoy”

El director técnico de la Máquina de Cruz Azul de la Liga MX, Vicente Sánchez, no pudo esconder su emoción por la conquista de la Concacaf Champions Cup tras derrotar a los Vancouver Whitecaps en la gran final de esta competencia tras marcar cinco goles en el Estadio Olímpico Universitario; encuentro donde pudieron demostrar el crecimiento que han tenido como equipo desde que tomó las riendas de la institución.

En declaraciones ofrecidas durante la conferencia de prensa posterior a este encuentro el estratega destacó que ha sido un trabajo fuerte el de poder llevar a este equipo hasta una final y le dedicó el triunfo a su familia y a toda la afición que le brindó su respaldo en todo momento; consideró que su apoyo fue fundamental para que los jugadores se sintieran cómodos dentro del terreno de juego.

“La verdad, el valor lo dan los números, creo que hablan por sí solos, es semestre que me tocó comandar los números hablan, claro que me doy un valor alto porque Dios me puso donde estoy y darle la copa a los aficionados y a la afición que coreó mi nombre y eso no lo hacen por una afinidad, lo hacen porque sienten que el equipo les respondió y sienten una identidad de ellos adentro de la cancha”, expresó.

Para finalizar, Vicente Sánchez no quiso ofrecer adelantos sobre su futuro dentro del equipo al asegurar que sólo está enfocado en el presente que es el de poder disfrutar este nuevo trofeo del cuadro cementero; esto al asegurar que no conoce si seguirá dentro del cuadro celeste para los próximos torneos.

Ciudad de México, 1 de junio de 2025. Jugadores del Cruz Azul en festejo con el trofeo de campeón, durante el partido de la Final de la Champions Cup de la CONCACAF 2025, entre la Máquina Celeste del Cruz Azul y Vancouver Whitecaps, realizado en el estadio Olímpico Universitario. Foto: Imago7/ Rafael Vadillo

“Devolver el trabajo a la persona que confió en mí es lo mejor que te puede pasar, hoy le damos el título a Cruz Azul, volvemos a lo mismo, fueron partidos ganados, empatados y solo dos derrotas, ese número es muy lindo para mí como profesional, pero para todos, para todo el staff. Me encantaría responderte sobre el futuro, pero la verdad vivo el hoy, estoy muy feliz, ahora voy con mi familia a disfrutar”, concluyó.

Jorge Sánchez contento

El defensor de Cruz Azul, Jorge Sánchez, también manifestó su alegría por este título durante una entrevista ofrecida para TUDN, donde aseguró que pudo cumplir su sueño de quedar campeón de la Concacaf Champions Cup y así poder darle a la hinchada una alegría que tanto esperaban.

“(La eliminación ante América) Nos dolió bastante y lo hablamos en el vestuario que teníamos que darle vuelta a la página lo antes posible, la verdad sí fue una semana de tragar mierda de todo el tiempo estar pensando que debimos haber pasado, pero así es el fútbol. Ahora estamos disfrutando y esperamos seguir con esta mentalidad para el próximo torneo levantar la liga”, destacó.

“Hemos pasado por buenos y malos momentos desde que llegué y gracias a Dios ahora la gente se merece esto porque nunca nos ha abandonado”, concluyó Jorge Sánchez.

