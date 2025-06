Emilio Azcárraga se lava las manos tras la derrota del Club América

El dueño de las Águilas del Club América, Emilio Azcárraga, decidió hablar a través de sus redes sociales sobre la derrota que sufrió el equipo ante Los Ángeles FC de la Major League Soccer (MLS) para intentar obtener el cupo en el Mundial de Clubes 2025 de la FIFA; en sus palabras destacó que perdieron la oportunidad de poder luchar por un nuevo titulo tras perder el torneo Clausura 2025 de la Liga MX.

Durante sus palabras el ‘Patrón’ intentó quitarse un poco la responsabilidad de este suceso y aseguró que todos los miembros de la institución están implicados en el mal desempeño del equipo al no haber logrado conseguir ningún trofeo en este semestre para ponerle fin así al dominio que habían registrado tras el tricampeonato.

“A nuestra afición, quienes también son nuestros más importantes críticos. Hay mucho trabajo realizado para haber llegado hasta aquí, pero es mucho aún el que resta para poder hacerlos a todos ustedes sentir que les cumplimos no con promesas sino con resultados. Me responsabilizo a mí, a toda la directiva, cuerpo técnico y jugadores por no haber llegado al objetivo planteado”, escribió Azcárraga a través de su cuenta en la red social X.

A pesar de estas declaraciones también aseguró que seguirán trabajando para mejorar el nivel competitivo de todos los jugadores para así poder tener un gran papel en las próximas competencias con la finalidad de alcanzar nuevamente el título del campeón del balompié azteca.

“Haremos lo necesario – todos nosotros juntos – para corregir el rumbo. El pasado cercano se lee como maestro del cual aprender y no como juez del cual ejecutar sentencia”, destacó el dueño de las Águilas del Club América.

Hinchas de las Águilas del Club América han mostrado su descontento por estos resultados de las últimas semanas e incluso han exigido la salida del entrenador brasileño André Jardine; esto a pesar de haber ganado el primer tricampeonato en la historia del fútbol mexicano.

