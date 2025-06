Kylie Jenner asegura sigue siendo una chica mala a pesar de su romance con Timothée Chalamet

En una entrevista sin filtros con la revista Dazed, Kylie Jenner dejó muy claro que no importa cuántos vestidos veraniegos use o con quién esté saliendo, su esencia de “chica mala” sigue intacta. Además de mencionar que su relación amorosa con el actor Timothée Chalamet, su actual pareja y uno de los actores más codiciados de Hollywood, no ha cambiado ese aspecto de su vida, sino que al contrario, la ha ayudado a mantenerlo “fresco”.

“Primero que nada, la chica mala nunca se fue“, soltó Kylie. Y agregó: “Me pongo un vestido de látex al menos una vez a la semana. ¿Adónde creen que se fue la mala? La gente me vio con un vestido muy tapado una vez en mi vida y dijeron: ‘¡Ya no está!’. ¿Acaso una chica no puede usar un vestido de verano lindo una vez en su vida?“.

La empresaria y madre de dos hijos, que ha construido un imperio alrededor de su imagen, su marca y, claro, sus cambios de estilo, reflexionó sobre cómo ha evolucionado frente a los focos. A sus 27 años, Kylie no pretende ser la misma que cuando debutó en ‘Keeping Up with the Kardashians’, pero tampoco ha querido dejar atrás la esencia que la convirtió en un ícono.

Prueba de ello fue la sesión de fotos que tuvo con la revista, en la que aparece con atuendos atrevidos, como un vestido rojo transparente y lencería elegante, acentuando su silueta.

Además de hablar sobre su vida personal, Kylie también compartió detalles sobre cómo toda su vida tiende a ser pública, aunque no lo quiera, y sobre su éxito en el mundo empresarial.

“No recuerdo un momento en el que esto no fuera un reality para mí“, reconoció, aunque también dijo que el apoyo de su familia le ayudó a afrontar la fama desde joven.

También admitió que al comienzo de Kylie Cosmetics, su multimillonaria marca de belleza, desconocía la magnitud de su éxito y ni siquiera tenía acceso a información financiera.

“No se trataba del dinero; para mí era más una forma de expresarme y aportar algo que hiciera sentir bien a los demás“, consideró.

Sigue leyendo: