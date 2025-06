Presidente de Pachuca desmiente llegada de Neymar Jr. para Mundial de Clubes

El presidente del Pachuca, Armando Martínez, desmintió este martes cualquier acercamiento o intento de firma del brasileño Neymar Jr. para disputar el Mundial de Clubes, acabando así con los rumores generados en la prensa brasileña sobre el jugador.

Días atrás diversos portales de Brasil como RTI Esporte informaron de un supuesto interés del Pachuca en Neymar, con motivo de reforzar la plantilla al máximo para la competición, en el que el club habría contactado al padre y representante de Neymar para explorar la posibilidad de un préstamo de un mes durante el torneo.

Sin embargo, Martínez fue tajante al negar el hipotético acuerdo y dejó al 10 sin opción de participar en el grupo donde comparten junto a Real Madrid, Al-Hilal y Red Bull Salzburg

“No hay nada. Nunca lo buscamos ni hablamos con él. No sé de dónde salió esa información, pero no es verdad. Es un jugador extraordinario, sin duda, pero no estamos en la misma órbita”, explicó Martínez a las cámaras de ESPN.

Los vínculos de Neymar y Pachuca también tuvieron eco debido al término de contrato este 30 de junio con Santos. Incluso, el mismo jugador dejó la puerta a una segunda salida del club que lo vio debutar en 2009.

Si Neymar aspira a disputar el Mundial de Clubes tendrá hasta el 10 de junio cuando expira la ventana especial de mercado que abrió FIFA para que los clubes y jugadores que gusten disputen el torneo sin problemas de contrato.

En caso que no pueda llegar al torneo Neymar deberá resolver su futuro inmediato y por el momento hay pocas opciones sobre la mesa para el campeón de la Copa América 2019.

