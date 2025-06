Starbucks es demandada por su política de baños discriminatoria

Joel Gabriel Johnson, miembro de Starbucks Rewards por más de 20 años y accionista de la compañía, presentó una demanda contra Starbucks Corporation por la presunta aplicación discriminatoria de su política de baños, que incluye discriminación, represalias por libertad de expresión, informes falsos a las fuerzas del orden, contratación, supervisión y capacitación negligentes, responsabilidad de las instalaciones, imposición negligente de angustia emocional y difamación (calumnia y calumnia según la ley de Washington).

La demanda, presentada en el Tribunal Superior del condado de Pierce, Washington, detalla cómo Johnson, un hombre afroamericano de herencia mixta de baja estatura, alega haber sido perfilado, humillado públicamente y haber sufrido represalias tras ser agredido durante un incidente que tuvo lugar el 15 de abril de 2025 en una tienda Starbucks en Tacoma, Washington. Este trato discriminatorio, afirma la demanda, constituyó una denegación de servicios por motivos de raza en un lugar de alojamiento público.

Lo que comenzó como una visita rutinaria a Starbucks se convirtió rápidamente en un evento traumático que le cambió la vida y que, según Johnson, violó los derechos civiles bajo la ley de Washington. Según la denuncia, Johnson entró a la tienda para usar el baño y comprar una bebida. Aunque inicialmente fue recibido cortésmente por un empleado, fue confrontado abruptamente por una empleada blanca que le exigió en voz alta saber si tenía intención de comprar algo, una declaración que, según Johnson, no suele dirigirse a clientes blancos. Su tono era hostil, acusador y lo suficientemente alto como para llamar la atención de los clientes cercanos.

Atónito, Johnson intentó identificar con calma a la empleada para denunciar su comportamiento y pidió hablar con su supervisora. La supervisora de turno, también una mujer blanca, le ordenó abruptamente a Johnson que abandonara el local sin motivo. Afuera de la tienda, Johnson participó en una protesta legal y vocal en la acera, ejerciendo sus derechos constitucionales. Su protesta incluyó críticas contra las prácticas de Starbucks, pero no incluyó amenazas, violencia ni obstrucción.

Lamentablemente, la situación se intensificó peligrosamente sin provocación alguna cuando un cliente blanco del autoservicio salió de su vehículo, agredió físicamente a Johnson y amenazó con “romperle el cuello”, lenguaje que Johnson insiste puede considerarse una amenaza terrorista según la ley del estado de Washington.

Johnson llamó inmediatamente al 911 para denunciar la agresión. Siguió brevemente al agresor para mantener la línea de visión de los agentes que acudieron al lugar y luego regresó a las inmediaciones de la tienda para esperar a la policía, siguiendo las instrucciones del operador. Además, sin que Johnson lo supiera, los empleados de Starbucks ya habían llamado al 911 y habían presentado informes falsos presentándolo como un agresor amenazante. La policía de Tacoma llegó, rodeándolo con guantes, preparada para detenerlo. Los agentes se negaron a revisar las pruebas de video de la agresión y, basándose únicamente en los supuestos informes falsos de Starbucks, obligaron a Johnson a firmar una orden de allanamiento bajo coacción.

Tras el incidente, Johnson presentó una queja formal ante la oficina corporativa de Starbucks. Hasta la fecha, Starbucks no ha emitido ninguna disculpa ni se ha retractado; no ha investigado los hallazgos ni ha tomado medidas correctivas. Si bien Starbucks se comprometió públicamente con iniciativas de diversidad e inclusión tras sucesos similares en 2018, los críticos argumentan que la compañía no implementó reformas significativas y sistémicas.

De hecho, en 2025, Starbucks anunció públicamente reformas políticas que exigirían una compra para el uso de sus instalaciones, incluidos los baños. El caso del Sr. Johnson, según la denuncia, es la prueba más reciente del fracaso de Starbucks en erradicar el sesgo racial a nivel operativo.

La demanda alega que las acciones de Starbucks causaron un trauma emocional profundo a Johnson y podrían poner en peligro su certificación de cuidado temporal, un proceso que requiere antecedentes impecables; y también pueden perjudicar sus futuras aspiraciones en el servicio público.

Sigue leyendo:

· Starbucks redefine su estrategia: menos automatización y más baristas para reconectar con los clientes

· Starbucks apuesta por un Código de Vestimenta simplificado en todas sus tiendas

· ¿Qué trae Starbucks para el verano 2025?, mucho chocolate y menos S’mores