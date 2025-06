Jomari Goyso se sometió a un retoque estético para lucir más joven

Jomari Goyso tiene 43 años y podemos disfrutar de su profesionalismo de lunes a viernes a través de “Despierta América”. En el espacio de entretenimiento, siempre destaca por su pasión por la moda y por lo mucho que le gusta cuidar su apariencia física. Esta vez no fue la excepción, ya que se sometió a un retoque estético.

A través de su canal de YouTube, compartió un video acompañado de la doctora Dailyn González, quien le realizó un tratamiento con radiofrecuencia para mejorar el aspecto de su rostro sin tener que ingresar a un quirófano, pues tampoco se requiere un bisturí o algo similar.

“Es una radiofrecuencia que normalmente va a apretar la piel, entonces te vas a ver mucho más joven. Recuerda que te vas a ver joven sin tanto relleno. No esperen que nadie espere algo súper drástico. Una cosa drástica sería una cirugía mucho más profunda; estos son cambios de poquito a poquito, por eso la gente ni los nota. Son cambios que poco a poco tú vas haciendo y poco a poco te vas manteniendo y te ves bien”, explicó la doctora.

El experto en temas de moda dijo que, a pesar de tantos avances tecnológicos, eso no le hace creer que realmente todo vaya a funcionar y pueda lucir mejor que antes. Sin embargo, aclaró que no es la primera vez que decide hacerse un algo en su rostro; solo que no siempre lo hace público.

“Yo realmente nunca muestro las cosas que me hago por todos lados para mantenerme tan joven y tan fresco, la verdad, a mis cuarenta y tantos. Yo no creo muchas cosas, hay muchas cosas que digo: ‘Eso no sirve para nada’. Ya me la hice un día, pero nunca lo conté. Es como que te meten una cosa por aquí, entonces no duele, pero a mí me daba como grima y yo le dije: ‘Yo esto no lo repito en mi vida’. ¿Qué pasa? Que me gustó lo que me hizo”, dijo.

El presentador de televisión detalló que el tratamiento le dejó un hematoma, pero que finalmente es parte del proceso y eso se quita. Además, aseguró que con este procedimiento siente que ha rejuvenecido al menos una década.

