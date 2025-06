Juez frena deportación de la familia del atacante de Colorado

Un juez federal bloqueó temporalmente este miércoles la deportación de la esposa y los cinco hijos de Mohamed Sabry Soliman, el ciudadano egipcio acusado de lanzar un ataque con bombas molotov durante una manifestación pro-Israel en Colorado.

La orden judicial fue emitida por el juez Gordon P. Gallagher, quien advirtió que expulsar al grupo sin ofrecerles garantías de debido proceso “podría causar daños irreparables”.

La familia había sido detenida el martes por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) bajo un proceso de deportación expedita. La nueva audiencia fue fijada para el 13 de junio.

El Departamento de Seguridad Interna (DHS) había anunciado que Hayam Salah Alsaid Ahmed Elgamal, esposa de Soliman, y sus cinco hijos —entre ellos una joven de 18 años y cuatro menores— serían deportados tras permanecer en EE.UU. con una visa de turista vencida desde febrero de 2023.

Sin embargo, los abogados de la familia alegaron que su detención había sido ilegal, dado que estaban incluidos como beneficiarios en una solicitud de asilo presentada por Soliman en septiembre de 2022, cuando aún estaban legalmente en el país.

La familia reside en Colorado Springs y, según el diario The Gazette, la hija mayor fue reconocida con la beca Best and Brightest.

El caso ha encendido el debate migratorio tras el ataque ocurrido el domingo en Boulder, donde Soliman, de 45 años, fue arrestado por presuntamente herir a al menos 15 personas con un lanzallamas improvisado.

De nacionalidad egipcia, Soliman había ingresado junto a su familia con visa de turista en agosto de 2022.

La secretaria del DHS, Kristi Noem, había insinuado el martes que el gobierno investigaba si los familiares de Soliman conocían o incluso respaldaban el atentado.

Hoy Noem ordenó intensificar la revisión de casos de extranjeros que permanecen en EE.UU. tras el vencimiento de sus visas, y pidió a las agencias de inmigración reforzar las medidas de control.

Con información de EFE.

