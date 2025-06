Maripily Rivera publica video contra Adame: ‘A mí nadie me hizo ganar’

Maripily Rivera, actriz boricua, le respondió a Alfredo Adame por decir que la ayudó a ganar La Casa de los Famosos 4.

En sus historias en Instagram, la artista fue bastante clara con este tema, debido a que el actor mexicano hace poco dijo que también impulsó el triunfo de Caramelo en la edición all-stars.

Esto lo veía venir tarde o temprano. Se que se viene más chisme bueno y eso me encantaaaa. Lo bueno que no estoy ni a favor ni en contra de los involucrados, cada quien tendrá su verdad, solo disfruto de el show. 🤭🍿 🍿 🍿 #LCDLFAllStars pic.twitter.com/MMNSfg3Spd — Flor 🌺 (@Flor96037468) June 5, 2025

“Quiero aclarar. A mí nadie me ayudó a ganar, yo tengo mi fandom, tengo mi público, también tengo mis años de carrera, no fue fulano, ni mengano. No vengan a acreditarse cosas donde no las hay”, dijo.

Explicó que gracias a ella Alfredo Adame tuvo trabajo en Puerto Rico con su obra de teatro. “Otros fueron a Puerto Rico gracias a mí, porque cuando yo estuve en el reality, todo el mundo me tiró, pero cuando Maripily salió ganadora todo el mundo se le acercó a Maripily, ¿qué hizo Maripily? Los perdonó, los trajo a Puerto Rico e hizo que el público los amara”.

El huracán boricua añadió: “Vamos a recordar. Eso tienen que recordarlo, porque de eso no se acuerdan, cuando me tiraban en el reality. A mí nadie me hizo ganar, a mí me hizo ganar mi manera de ser en el reality, ser auténtica, frontal, el público se identificó conmigo y ese público fue el que votó por mí”.

La ganadora de la temporada cuatro de La Casa de los Famosos pidió que Adame muestre pruebas de que realmente la ayudó, porque de lo contrario podría venir una demanda por difamación.

“El que hable de mí o invente, tiene que tener pruebas”, añadió.

Toda esta polémica se ha generado porque Alfredo Adame dijo que Caramelo y Maripily recibieron de su ayuda para ganar en sus respectivas temporadas La Casa de los Famosos, algo que ha causado reacciones por parte de estas personalidades de la televisión hispana en los Estados Unidos.

Sigue leyendo:

· Manelyk y Caramelo, muy juntitos, detrás de cámaras en las instalaciones de Telemundo

· ¿Quiénes son los grandes perdedores de La Casa de los Famosos All-Stars?

· ¿Lupillo Rivera no supo leer el juego, rumbo a la final de La Casa de los Famosos All-Stars?