Captan apasionado beso de Caramelo y Manelyk en Premios Tu Música Urbano

Manelyk González, creadora mexicana de contenido, encontró en La Casa de los Famosos All-Stars, pues cada vez se le ve más entusiasmada con Caramelo, a quien conoció en el reality show de la cadena de televisión Telemundo.

Poco después de que terminara el programa, a ambos los invitaron a Premios Tu Música Urbano, que se celebraron en Puerto Rico.

En uno de los camerinos del lugar captaron a los creadores de contenido darse un apasionado beso que se dieron.

La química entre ambos fue bastante seguida por la audiencia del reality show, que ahora se ha mostrado contenta con el hecho de que se estén conociendo para darse, probablemente, una oportunidad en el amor.

Manelyk habla de su relación con Caramelo

Durante una entrevista con el programa Hoy Día Puerto Rico, la ex Acapulco Shore dijo lo bien que se siente con el expelotero dominicano, quien vive uno de los momentos más importantes de su carrera al ganar la competencia.

“Nosotros adentro creíamos que la gente no nos quería juntos porque gente como Rey o Niurka nos decían que nos estábamos arruinando el juego, pero nosotros no entendíamos”, comentó.

Sin embargo, ahora que han visto que el público disfrutó de su cercanía, están muy entusiasmados con la idea de seguir juntos.

Manelyk habla sobre su relación con Caramelo dentro y fuera de la casa.

Explicó que luego de que el influencer ganó el reality show han compartido poco, pero coincidieron en Miami y ese tiempo lo aprovecharon al máximo. “Es súper chistoso porque pudimos estar unas horitas en Miami juntos, pero lo que pasa con las relaciones es que no interactúan mucho porque están en las redes o ven una película, pero él y yo estamos acostumbrados a estar juntos”, destacó.

La ex Acapulco Shore afirmó que se ha sentido muy bien en esta etapa. “Allí adentro es una realidad paralela, encerrado en esas cuatro personas no eres la misma persona, porque no tienes responsabilidades, trabajo, no hay problema, acá afuera es otro cuento”, comentó.

