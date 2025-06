Homan amenaza con arrestar a Newsom y Bass si interfieren con redadas en LA

Tom Homan, asesor de inmigración del presidente Donald Trump, advirtió este domingo que el gobernador de California, Gavin Newsom, y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, podrían ser arrestados “si se exceden” en sus funciones durante las operaciones federales.

“El gobernador de California y la alcaldesa de Los Ángeles podrían enfrentar arrestos si se exceden”, declaró en NBC News.

Homan, conocido como el ‘zar de la frontera’, defendió el despliegue de 2.000 miembros de la Guardia Nacional en Los Ángeles para contener las protestas tras una ola de redadas migratorias.

También acusó a ambos funcionarios de entorpecer los operativos y sostuvo que proteger a inmigrantes indocumentados podría constituir un delito federal.

“Es un delito grave resguardar y ocultar a sabiendas a un inmigrante ilegal. Es un delito grave impedir que las fuerzas del orden hagan su trabajo”, afirmó.

Tensión en aumento

Homan minimizó las críticas y reprochó a los líderes estatales por, según él, priorizar la política sobre la seguridad pública.

“Deberían estar al teléfono agradeciendo al presidente Trump por hacer de este estado un lugar más seguro”, afirmó. Y añadió: “Dejen de aplaudir a los manifestantes y apoyen a las fuerzas del orden”.

Las tensiones aumentaron tras el arresto de al menos 150 personas en redadas lideradas por agentes de ICE en varios puntos de la ciudad durante las últimas 48 horas.

Mientras Trump agradecía a la Guardia Nacional por su “buen trabajo” a las 2:41 a.m. en Truth Social, el despliegue no fue confirmado oficialmente hasta las 11:00 a.m. por el Comando Norte.

Desde Sacramento, Newsom acusó al gobierno federal de montar un “espectáculo” y sembrar el “caos”. Por su parte, Bass calificó el operativo como “una pose” y una respuesta “innecesaria” frente al descontento social por las redadas.

“Esto es completamente perturbador para una ciudad que ya ha sufrido tanto en los primeros seis meses del año”, dijo Bass al Los Angeles Times.

Con información de EFE.

