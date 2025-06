7 preguntas que aclaró EE.UU. sobre la nueva restricción de visas

La más reciente orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump impone restricciones de entrada a ciudadanos de 19 países, entre ellos Cuba y Venezuela, como parte de una nueva medida que, según la Casa Blanca, busca proteger la seguridad nacional. La proclamación entró en vigor el lunes 9 de junio e incluye prohibiciones totales para 12 países y restricciones parciales para otros siete.

La vocera del Departamento de Estado, Natalia Molano, explicó en una entrevista con Univision los alcances y limitaciones de la medida, en un contexto de incertidumbre para quienes tienen visas aprobadas o citas pendientes. A continuación, se señalan siete preguntas y respuestas con base en las declaraciones de la funcionaria.

¿A quiénes afecta esta restricción?

Molano aclaró que “la proclama solo afecta a los extranjeros que están físicamente fuera de los Estados Unidos y que no tienen una visa vigente en el momento en que entra en vigor”. Es decir, quienes ya tienen la visa estampada en su pasaporte no serán afectados directamente por esta medida.

¿Se revocarán visas ya emitidas?

No. Según Molano, no habrá ninguna revocación de visas de titulares que ya tienen una visa vigente. Sin embargo, recordó que “una visa no garantiza la entrada al país”, ya que eso queda a discreción del agente de Protección Fronteriza al momento de la llegada.

¿Qué puede decidir un agente migratorio en la frontera?

“Es la discreción de cada agente. Lo importante es que una visa no es un derecho, es un privilegio”, afirmó la vocera. Añadió que el monitoreo de seguridad no termina con la emisión de la visa, sino que continúa durante su uso y tras la entrada al país.

¿Qué pasará con quienes ya tenían citas programadas para solicitar visas?

Molano instó asimismo a los solicitantes a mantenerse atentos. “Es muy importante que estén pendientes de las comunicaciones oficiales de las embajadas y consulados en el extranjero”.

Los equipos consulares contactarán a las personas cuyas citas se vean afectadas.

¿Reembolsarán el dinero de las visas si se cancelan las citas?

Sobre los pagos ya realizados, explicó que esos detalles los van a proveer en cada consulado y que se están ajustando todas las operaciones consulares al respecto.

Recomendó esperar las instrucciones que ofrecerán las autoridades en cada país.

¿Qué papel tendrán las aerolíneas en esta medida?

Las aerolíneas jugarán un rol clave como filtro en los embarques. “Ellos tienen que recibir instrucciones específicas para hacer la verificación de cada viajero antes de que aborden sus vuelos”, indicó la vocera del Departamento de Estado estadounidense.

¿Qué deben saber los ciudadanos cubanos y venezolanos que ya tienen visa?

Molano subrayó que esta orden “no es un ataque a los ciudadanos” de países específicos, sino una medida basada en “la falta de protocolos confiables de intercambio de información” con ciertos gobiernos.

Reiteró que quienes ya tengan visa pueden usarla, pero siempre bajo revisión de seguridad en cada entrada.

Además, aclaró que las personas con doble nacionalidad —por ejemplo, cubana y española— “pueden usar ese pasaporte alterno de algún país que no esté designado en esta restricción”, siempre que cumplan con las reglas aplicables a esa nacionalidad.

