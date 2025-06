Maluma, Juanes y más artistas colombianos rechazan atentado contra Miguel Uribe Turbay

Varios artistas colombianos se pronunciaron tras el atentado que sufrió el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. El político y miembro del partido Centro Democrático recibió tres disparos mientras se encontraba en un acto político en Bogotá.

El hecho de que un acto de violencia de este tipo se produzca en Colombia causó indignación en los ciudadanos, incluyendo en la comunidad de artistas. Varios de los artistas se pronunciaron en rechazo a la violencia.

A través de sus historias de Instagram, el reguetonero Maluma condenó el atentado en contra de Miguel Uribe Turbay. “Muy triste levantarse y ver las noticias tan delicadas de mi país”, escribió el cantante en sus historias de Instagram. El intérprete de ‘Hawaii’ se solidarizó con la familia Uribe Turbay y dijo: “con mucha fe y oración seguro saldrá adelante”.

El cantante Juanes calificó como un acto injusto lo ocurrido con Miguel Uribe. “Como me duele Colombia en este momento. No es justo, no es necesario llegar hasta aquí. Mi solidaridad con Miguel Uribe y toda su familia”.

Manifestantes marcharon hacia la clínica donde atendieron al senador Miguel Uribe. Sunday, June 8, 2025. Crédito: Ivan Valencia | AP

La famosa banda Morat también se pronunció y públicamente rechazaron la violencia en Colombia.“Rechazamos categóricamente cualquier acto de violencia. Nada justifica la violencia y como colombianos nuestra historia debería ser siempre lección, nunca predicción”, publicaron en X.

Carlos Vives se solidarizó con Miguel Uribe cuya salud y vida puso en sus oraciones y aseguró que Colombia no puede seguir por el camino de la violencia.

“Qué dolor esta situación. Oramos por la vida de Miguel. Dios lo proteja. Abrazo solidario a su familia y a sus hijos. Este no puede seguir siendo el camino de Colombia”.

Miguel Uribe Turbay es nieto del expresidente de Colombia Julio César Turbay, quien gobernó entre el 7 de agosto de 1978 y el 7 de agosto de 1982. Su madre fue Diana Turbay, una reconocida periodista que fue secuestrada durante 5 meses en 1990 y asesinada por el cartel de Pablo Escobar. Debido a su historia familiar Miguel Uribe se involucró en la política.

Uribe es senador y precandidato presidencial. Durante un mitin en la capital colombiana un joven sicario efectuó tres disparos en contra del político el sábado. Uribe Turbay fue llevado de emergencia a un centro de salud y tras ser atendido por los médicos el estado del político es “crítico”.

