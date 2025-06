Becky G, Eugenio Derbez y Eiza González se pronuncian en contra de las redadas en EE.UU.

Varios artistas mexicanos se han pronunciado en contra de las redadas en Los Ángeles, impulsadas por el gobierno de Donald Trump para detener y deportar a inmigrantes. Los arrestos migratorios por parte de ICE han causado protestas en la ciudad y el gobierno respondió enviando a la Guardia Nacional para controlar las manifestaciones.

El actor y comediante Eugenio Derbez se pronunció en rechazo a las redadas de migrantes latinos. “No somos criminales; somos seres humanos, personas trabajadoras que hacemos todo lo posible para mantener a nuestras familias”, sentenció Derbez.

La actriz Eiza González, protagonista de la serie de Netflix ‘El problema de los tres cuerpos’ pidió reflexionar antes de juzgar “los actos de desesperación”. “Nuestra ciudadanía y lugar de residencia son pura suerte o, a menudo, un reflejo de los sacrificios de nuestros padres, pero un privilegio al fin y al cabo. Reflexiona antes de juzgar actos de desesperación de los que tienes la suerte de no saber nada”, dijo.

Otro de los artistas que se pronunció fue el cantante mexicano Pepe Aguilar quien creó un himno en protesta por las redadas en Estados Unidos. La letra narra el sentir de quienes han pasado años fue de su tierra natal. “Se mira a mi madre y dice mi padre que ya está muy viejo y no quiere venir, y yo sin poder ir. Tengo muchos hijos, son grandes y ya no les entiendo, no hablan español. No ha sentido miedo el que no ha visto una camioneta de migración o una deportación”.

El actor mexicano Diego Bonetaa publicó un video en el que lamentó lo que están viviendo los migrantes latinos en Estados Unidos.

“Estoy aquí viendo esta tragedia sin precedente e inhumana. No suelo subir estas cosas, pero quería subir esto para que sepan que estoy con ustedes y para decirles que yo sé que ellos están siendo violentos y triste ver cómo están separando familias”, expresó.

Otra de las que se pronunció fue la cantante Becky G, quien recordó sus raíces mexicanas ya que es nieta de inmigrantes y expresó su indignación por las redadas.

“Las personas atacadas hoy no son “extranjeros ilegales”, son seres humanos con DERECHOS. Debemos entender que un ataque contra ellos es un ataque contra NUESTRA DEMOCRACIA y un ataque contra lo que este país fue hecho para representar”, escribió la cantante junto con una serie de fotos familiares y recomendaciones legales para los afectados por esta situación.

