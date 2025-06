Hallan posible cuerpo de bebé desaparecido: padre dijo que lo lanzó al río en pelea por custodia en Nueva York

Un cuerpo fue encontrado hoy junto al puente Whitestone en el East River de NYC y se cree que se trata de Montrell Williams, bebé de 2 años desaparecido desde mayo y cuyo padre afirmó esta semana haberlo lanzado al río en medio de una pelea por custodia con su ex pareja.

La Unidad Portuaria del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) descubrió el cuerpo del niño. Aún no se ha confirmado su identidad, pero una fuente con conocimiento directo de la investigación adelantó que posiblemente se trata de Williams.

El pequeño no ha sido visto desde la noche del 10 de mayo, cuando se padre se lo llevó durante una celebración familiar y nunca se lo devolvió a su madre adolescente de 17 años, indicó NBC News.

Esa noche la madre del niño llamó a la policía preocupada por su hijo. La policía tomó una denuncia por violencia doméstica, por lo que el caso no fue remitido a los detectives. No está claro exactamente cuántas llamadas a la policía se hicieron en los días sucesivos.

Según las fuentes, el pasado fin de semana la madre vio al padre en una calle y le preguntó por su hijo. Supuestamente él le sacó un cuchillo, por lo que la adolescente llamó a la policía y lo detuvieron. En algún momento dijo que había arrojado a su hijo al Bronx River.

En medio del confuso caso, hay varios cabos sueltos y los nombres de los padres no han sido divulgados. El hombre de 20 años compareció ante el Tribunal de Familia de El Bronx para responder a una orden judicial por no haber devuelto el niño a su madre. No le dijo al juez dónde estaba el bebé, por lo que éste lo encarceló en Rikers Island.

Según una fuente policial el padre fue captado arrojando una bolsa al río cerca de Bronx River Ave. y Bruckner Blvd. el 10 de mayo, el mismo día que el bebé fue visto por última vez.

No fue sino el 30 de mayo cuando la madre y la abuela del bebé acudieron al Tribunal de Familia para denunciar que el padre no había devuelto al niño a su hogar. Entonces se emitió una orden de arresto contra él, indicó Daily News.

“No vamos a escatimar esfuerzos”, declaró ayer el alcalde Eric Adams. “Haremos una investigación exhaustiva para determinar el paradero del niño”. “Ésta fue una serie de hechos preocupantes, basados ​​en las acciones del padre al tratar con el niño”, añadió el alcalde. “Necesitamos averiguar exactamente qué sucedió… Ahora mismo, nuestro objetivo es encontrar al niño… Seguimos rezando para que se encuentre bien”.

En un caso similar, en julio de 2024 Romney Desronvil fue acusado como sospechoso de tomar a sus hijos gemelos de 3 años y llevarlos desde Queens (NYC) a una playa en Connecticut con la intención de ahogarlos, en medio de un agria separación con su esposa Lourdes Salvant.

