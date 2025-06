Chucky Lozano revela que estuvo a un paso de jugar para el PSG

El futbolista mexicano y actual jugador del San Diego FC de la Major League Soccer (MLS), Hirving ‘Chucky’ Lozano, reveló esta semana que estuvo muy cerca de poder convertirse en jugador del París Saint Germain (PSG) de la Ligue 1 tras haber despertado un profundo interés dentro de la directiva para poder convertirse en compañero de Kylian Mbappé y Neymar Jr. cuando todavía seguían en el club.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para Vamos Show, donde detalló que lamentablemente se registró un cambio en la decisión de PSG a pesar de las avanzadas negociaciones y terminó quedando fuera de la órbita del equipo.

Lozano destacó que el encargado de realizar estos acercamientos entre él y el cuadro parisino fue Mino Raiola, uno de los representantes con mayor poder dentro del balompié europeo; a pesar de esto todo cambió de un momento para otro y el Chucky terminó buscando nuevos rumbos para poder tener activa su carrera profesional.

“Antes de ir al Napoli (en 2019) tenía la oportunidad de ir al PSG, a París. Me lesioné del colateral y me fui unos días a Disney París con mi familia. Le avisé a mi representante Mino que me iría unos días. Nos íbamos a quedar una semana y a los dos días me habla Mino y me dice ‘te tienes que regresar con nosotros mañana, te veo en el aeropuerto de París para que te regreses conmigo, porque vas a viajar con el director deportivo del París”, expresó.

“Fue sorpresa porque no sabía, me llama, le dije a mi esposa ‘vámonos’, nos regresamos, platicamos, estaba casi hecho y cuando aterrizó estaba De Ligt, el central, que también lo iban a fichar”, agregó el jugador mexicano en sus declaraciones.

El Chucky Lozano detalló que tres o cuatro días después de hablar con el directivo del PSG, el club tomó la decisión de darle baja a las negociaciones; lo cierto es que luego de esto logró mantenerse activo en la Major League Soccer, competencia en la que ha demostrado grandes cualidades al estar dentro del San Diego FC.

