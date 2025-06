William Levy desmiente que le hayan ordenado tomar clases de manejo de ira tras su arresto

El actor cubano William Levy aclaró en una entrevista que un juez no le ordenó asistir a clases de manejo de la ira luego de su arresto en Florida en el mes de abril.

Levy ofreció una entrevista exclusiva con el reportero Jordi Martin para el programa ‘El Gordo y la Flaca’ para promocionar su película ‘Bajo un volcán’. En la conversación, Levy aclaró varios aspectos de su vida personal, incluyendo los rumores de que tuvo que asistir a terapia para el control de ira por orden del juez.

El actor aclaró que nunca le ordenaron asistir a terapia y no necesita recibir ese tipo de ayuda. “¿En serio dicen eso? Yo no tengo ningún problema, estoy muy bien, tranquilo. Si tuviera ira estaría respondiendo todas las cosas que hablaran de mí, imagínate hombre, no jodas”.

El protagonista de ‘Café con aroma de mujer’ restó relevancia a su arresto, el cual ocurrió el pasado 15 de abril por un supuesto altercado en un restaurante en Miami. El actor aseguró que “la gente ha hecho esto muy grande”.

Aunque el reporte policial indicaba que el actor fue arrestado por haber estado involucrado en una pelea en un restaurante en Weston, ciudad ubicada en el condado de Broward, al sur de la Florida; al salir de la estación policial William Levy negó haber estado involucrado en la pelea y dijo que todo lo ocurrido fue un malentendido. Según dijo, se involucró para detener una pelea entre otras dos personas.

“No hubo ninguna pelea de mi parte. Me metí a separar una pelea, alguien me empujó y yo lo empujé de vuelta. Eso fue todo. La policía me dijo que necesitaban llevarse a alguien y me llevaron a mí. Pero estoy bien, todo tranquilo”, dijo a los medios tras salir de prisión.

En la entrevista con Jordi Martin, William Levy se mostró cansado de los constantes rumores que involucra a su expareja y madre de sus hijos, la actriz Elizabeth Gutiérrez.

“Es una cosa absurda, debe haber respeto por la familia, hubo niños de por medio. La gente tiene que parar ese juego”, dijo.

Asimismo el actor se mostró dispuesto a encontrar el amor nuevamente. “Ya vendrá alguien, vamos a ver quién, preséntame a alguien”, dijo entre risas al reportero.

William Levy debutó en el cine español con su película ‘Bajo un volcán’, cinta que se estrenará el 20 de junio. El actor se mostró agradecido por la posibilidad de combinar equilibradamente su carrera con su vida personal.

“Me siento afortunado de poder tener tiempo para mí, para mis hijos, mi carrera, mis cosas. Me siento muy bien personalmente y en esta etapa de mi carrera”, aseguró Levy.

Sigue leyendo:

Rodner Figueroa expone la cruda realidad detrás de los brillos de la TV

Alfredo Adame revela las lesiones que le han dejado los realities shows

Kate del Castillo envía mensaje por redadas en Los Ángeles