Alfredo Adame revela las lesiones que le han dejado los realities shows

Alfredo Adame se convirtió en el último eliminado de “La Casa de los Famosos All-Stars” y, ahora, en un encuentro con los medios de comunicación, reveló la gran cantidad de lesiones que tiene que enfrentar a sus 67 años. Estos problemas de salud son consecuencia de los riesgos que ha tomado al participar en realities shows. Por ello, detalló varios dolores que todavía padece debido a eso.

“Un trancazo que tenía aquí (en la frente) pero sobreviví, les demostré que, con 66 años, a todos estos jovenazos de 30, que tengo mejor condición física y soy físicamente más apto (…) venía arrastrando muchas lesiones de Malasia, Tailandia y Singapur, regresé con el nervio ciático irritado, regresé con un desgarre en la pierna izquierda y una lumbalgia terrible”, dijo durante un breve encuentro con los medios de comunicación.

El actor de reconocidas telenovelas ha tenido una vida bastante controvertida y llena de polémicas por su particular forma de ser, y en su más reciente reality no dejó de sorprender a muchos con la resistencia que tiene a su edad. Sin embargo, por problemas del pasado, tuvo que tratarse con un especialista para estar en condiciones óptimas para su participación en el programa de Telemundo, y es que hasta una reestructuración realizó en sus dientes.

“Regresé, y cuando era oficial, me fui a todos estos reality shows, no tuve el tiempo para tratarme y un mes antes de la casa, estuve yendo a fisioterapia para los ligamentos, la ciática, hasta dentadura nueva me puse”, dijo a los reporteros.

El galán de telenovelas mexicanas mencionó que una de las partes de su cuerpo que actualmente está más afectada es la rodilla e incluso tiene que usar un aparato ortopédico para poder caminar mejor y sin tanto dolor. Aunque también debe asistir a consulta médica porque tiene unos exámenes previstos para evaluar la zona afectada y buscar una solución más efectiva.

Sin embargo, no es la primera vez que habla de este tipo de problemas que enfrenta, ya que ha querido demostrar la resistencia que tiene a su edad, dejando claro que eso no es un impedimento para que lo continúen contratando en futuros proyectos: “Al final, ahorita traigo la rodillera, pero voy a una resonancia magnética porque todavía traigo la lesión de los 3 desgarres del ligamento“.

