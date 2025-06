Lotería: mujer cree que ganó $10,000, pero era $1 millón

Un simple boleto de lotería de $10 cambió por completo la vida de Karina Goicochea, residente de Willow Spring, Carolina del Norte. Su modesta compra en una gasolinera terminó convirtiéndola en millonaria, tras ganar uno de los premios mayores del juego $1,000,000 Cashword.

Goicochea compró el boleto en una estación de servicio BP ubicada sobre West Gannon Avenue, en Zebulon.

En un inicio, pensó que había ganado $10,000, pero al revisar con más detalle descubrió que la cantidad era mucho mayor.

“Al principio creímos que eran $10,000”, contó entre risas. “No podía dejar de mirarlo”.

La realidad se impuso cuando llegó a la sede de la Lotería de Educación de Carolina del Norte y confirmó que había ganado el premio mayor de un millón de dólares. “Todavía no me cae el veinte”, declaró. “Me gané el premio grande”.

El juego $1,000,000 Cashword se lanzó en agosto con cuatro premios principales de un millón de dólares. Con el triunfo de Goicochea, ahora solo queda un premio de ese nivel por reclamar.

Tras confirmar su victoria, Karina tuvo que tomar una decisión clave: aceptar el monto total como una anualidad de $50,000 por 20 años o recibir un solo pago de $600,000.

Optó por la segunda opción, y luego de los descuentos fiscales estatales y federales, recibió un pago neto de $430,503.

Goicochea ya tiene planes para el dinero: “Quiero invertir mis ganancias”, comentó.

En el condado de Johnston, de donde es originaria la ganadora, los fondos recaudados por la lotería el año pasado ascendieron a $14.5 millones, destinados a apoyar programas educativos públicos.

Sigue leyendo:

– Hombre mueve muebles y halla billete de lotería que vale $50,000

– Militar en servicio gana de $1.3 millones en la lotería

– Jubilado venció al cáncer y ganó la lotería cuatro veces: acaba de recibir $1 millón

– Jugador de lotería cree que ganó $2,000, pero en realidad eran $2 millones

– Jugadora gana premio mayor de lotería al seguir consejo del vendedor de la tienda