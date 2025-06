Graduados universitarios de la Generación Z recurren al trabajo de cuello azul para obtener seguridad laboral

En mayo de 2025, Resume Builder encuestó a 1,434 adultos de la Generación Z para comprender cómo las presiones económicas, el aumento de los costos educativos y la preocupación por la Inteligencia Artificial (IA) están influyendo en sus trayectorias profesionales.

Los datos revelan una transición de la universidad tradicional a empleos profesionales y programas de aprendizaje.

Principales hallazgos:

· El 42% de la Generación Z actualmente trabaja o busca un trabajo manual o especializado, incluido el 37% de aquellos con una licenciatura.

· Los hombres de la Generación Z , independientemente del nivel educativo, tienen significativamente más probabilidades que las mujeres de elegir carreras manuales.

· Las principales motivaciones para elegir un trabajo manual incluyen evitar la deuda estudiantil y reducir el riesgo de ser reemplazado por IA.

Entre los miembros de la Generación Z que han obtenido una licenciatura, el 34% afirma trabajar actualmente en un oficio o profesión cualificada, y otro 3% planea obtener uno. Este cambio es especialmente pronunciado entre los hombres de la Generación Z con título universitario: el 46% trabaja o estudia oficios, en comparación con el 27% de las mujeres con título universitario.

Para muchos, la decisión se debe a consideraciones prácticas. Al preguntarles por qué eligieron un trabajo manual en lugar de una carrera afín a su titulación:

· El 30% dijo que los trabajos comerciales ofrecen mejores perspectivas a largo plazo

· El 19% no pudo encontrar trabajo en su campo

· El 16% informó que no ganaba lo suficiente con su título

· El 16% dijo que su título no los condujo a la carrera que esperaban

Otras razones incluyeron:

· El 45% quiere más flexibilidad o independencia

· El 32% prefiere el trabajo práctico a los trabajos de oficina

· El 29% cree que las carreras comerciales tienen una gran demanda

· El 27% cree que puede ganar más en un oficio

· El 25% dice que es menos probable que estos trabajos sean reemplazados por IA

· El 20% ha visto a otros tener éxito en el comercio

· El 11% cree que los aranceles de Trump traerán más empleos manuales a Estados Unidos.

“Cada vez más graduados universitarios de la Generación Z se inclinan por carreras profesionales, y con razón”, afirma Stacie Haller, asesora principal de carreras de Resume Builder. “A muchos les preocupa que la IA sustituya a los puestos administrativos tradicionales, mientras que los empleos profesionales ofrecen trabajo práctico difícil de automatizar. Además, muchos graduados descubren que sus títulos no les abren camino a carreras profesionales en su campo, lo que los impulsa a explorar alternativas más prácticas y demandadas”.

Para más detalles sobre el estudio y su metodología, ingrese aquí.

Sigue leyendo:

· Cada vez más jubilados están regresando al mercado laboral: Consultora de RRHH

· Cuánto dinero ganan los conductores de camiones en EE.UU.

· 10 trabajos desde casa que pagan $80,000 al año o más