Jugadores y fans se quejan de las altas temperaturas en el Mundial Clubes: “Me dolían hasta las uñas”

A solo tres días de iniciado el Mundial de Clubes, las primeras críticas no han tardado en aparecer. El partido entre PSG y Atlético de Madrid, disputado en el abrasador calor del Rose Bowl de Los Ángeles, encendió el debate sobre las condiciones climáticas y su impacto en el rendimiento de los jugadores.

Tú puedes ver gratis cada partido del Mundial de Clubes de la FIFA en DAZN. Suscríbete.

Horas después de que el PSG goleara 4-0 al su similar español, las quejas debido al calor y su condicionante en el juego no tardaron en aparecer. El mediocampista del Atlético de Madrid, Marco Llorente, fue uno de los primeros en alzar la voz.

“Es imposible (jugar), es un calor terrible, yo tenía los dedos de los pies que las uñas me dolían, no podía frenar y arrancar. Es increíble, pero como es para todos igual, para todos lo mismo, no hay queja”, dijo.

El partido en el Rose Bowl de Pasadena se jugó bajo una temperatura de 32 grados con una humedad superior al 60 %. En esta misma retórica, opinó el lateral colchonero Javi Galán.

“Es un calor asfixiante, el campo está seco, no estamos acostumbrados a jugar a estas horas. No es excusa, al final va a ser igual para todos, hay que aclimatarse”, opinó.

Por su parte, el entrenador del PSG señaló que las altas temperaturas están ligadas al horario para la televisación de los partidos en Europa.

“El partido ha estado claramente marcado por la temperatura. Está muy bien el horario para que en Europa lo vean, pero los equipos se resienten”, analizó.

“No se puede disfrutar un partido aquí”

Antes de que acabara el duelo entre las escuadras europeas, varios fans fueron captados por las cámaras de W Deportes de México. Todos se quejaron de las altas temperaturas y la logística para acceder a comida y bebidas.

“No se puede disfrutar de un partido aquí (…) me salí al minuto 69. No se puede ver un partido acá”; indicó un fan con playera del Manchester City.

“Nos tienen expuestos con ese solazo, filas superlargas y luego no hay suficientes servicios, cerraron las tiendas. No se puede disfrutar de un partido con estas condiciones. Dejaron de vender cerveza y las filas para conseguir algo de comer o tomar eran de una hora”, expresó un hincha colchonero.



Sigue leyendo:

· Luis Suárez desató polémica por burlesca risa al estilo “Guasón” en la cara del árbitro [VIDEO]

· Bayern Múnich se da un festín en el Mundial de Clubes y aplasta 10-0 al Auckland City

· Javier Aguirre habló sobre migrantes en EEUU: “Nuestra forma de apoyarlos es dejar todo en la cancha”