Acusado de asesinar a representante demócrata en Minnesota quería acabar con al menos 45 funcionarios

Nueva York – La denuncia contra Vance Luther Boelter, acusado de asesinar a la representante estatal demócrata de Minnesota, Melissa Hortman y su esposo, indica que la lista de objetivos del sospechoso ascendía a 45 personas, entre oficiales públicos estatales y federales.

Aparte de ultimar a balazos a la exportavoz de la Cámara de Representantes y su pareja Mark, Boelter hirió al senador demócrata John Hoffman y a su esposa Ivette.

De acuerdo con la declaración jurada del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el sospechoso intentó matar a otros dos funcionarios que no han sido identificados por las autoridades.

El documento de 20 páginas inicia señalando que el sospechoso se embarcó en una campaña de acoso y violencia diseñada para infligir miedo, daño y para matar a miembros de la legislatura estatal de Minnesota y sus familiares.

“Luego de tomar pasos deliberados para investigar a las víctimas y prepararse para la campaña, Boelter viajó a las viviendas de al menos cuatro funcionarios durante las horas tempranas de la mañana del 14 de junio de 2025. Disfrazado como oficial de la policía y fuertemente armado con armas de fuego y chaleco antibalas, Boelter se acercó a las casas de los oficiales bajo el disfraz de una autoridad legal. Esa mañana, Boelter asesinó a dos personas e hirió seriamente a otras dos”, confirma parte del texto.

La acusación añade que la evidencia de la investigación arroja que el hombre extensamente planeó el acoso, los asesinatos y los intentos de asesinato.

Los esfuerzos del sospechoso incluyeron identificar varias páginas web que le permiten a los usuarios buscar la información personal de otros, como direcciones residenciales y los nombres de sus habitantes.

“Boelter también preparó listas que contenían los nombres y direcciones residenciales de muchos oficiales públicos de Minnesota, mayormente demócratas”, especifica la declaración jurada ante el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito de Minnesota.

La recopilación de los hechos por parte de un agente especial del Buró Federal de Investigaciones Federales (FBI) detalla que el presunto atacante buscó sitios web de venta de máscaras faciales de silicona hiperrealistas como la que utilizó al menos para atacar a Hoffman y a su esposa. Adicional, compró materiales de “Fleet Farm”, incluyendo linternas y elementos que podían ser usados para crear el tipo de licencia falsa de policía que fue recuperada en la SUV que conducía.

El affidavit especifica que el acusado primero condujo el vehículo negro hasta la residencia del senador en Champlin. Imágenes de cámaras de seguridad captaron al intruso enmascarado, vistiendo un chaleco táctico negro y cargando un flashlight.

“Esta es la Policía. Abran la puerta”, repetía Boelter mientras tocaba la puerta. Tras una breve conversación, el senador y su esposa se percataron que el hombre tenía una máscara y le reclamaron, a lo que el otro contestó que se trataba de un robo. Hoffman y su esposa intentaron empujar a Boelter al exterior y este les disparó.

La hija de la pareja alertó al 911, a eso de las 2 a.m., de que sus padres habían sido baleados.

Seguidamente, a las 2:24 a.m., el pistolero se trasladó a la vivienda de otro funcionario en Maple Grove.

En las imágenes de vigilancia de la casa se aprecia la insignia falsa de policía que vestía el sujeto.

Al tiempo que tocaba repetidamente a la puerta, Boelter gritaba que la Policía había llegado al lugar y que tenían una orden para ingresar.

Los habitantes de la vivienda no se encontraban, por lo que abandonó el lugar.

Posteriormente, y tras conocer del atentado contra Hoffman, las autoridades mandaron a policías a la vivienda de otro oficial público en New Hope para una inspección. A eso de las 2:36 p.m., los patrulleros divisaron la SUV Ford Explorer estacionada en la calle de la vivienda. En el interior, estaba sentado quien se presume era Boelter. Sin embargo, pensaron que se trataba de un vigilante que estaba brindado protección al funcionario. El oficial policial intentó sin éxito hablar con la persona, pero este no dijo nada y terminó abandonando la zona.

Aproximadamente una hora después, efectivos llegaron hasta la vivienda de la representante de Brooklyn Park.

Los agentes ubicaron la misma SUV que simulaba una policial y estaba equipada con luces. La matrícula de la camioneta había sido sustituida por una que decía “POLICÍA”.

Los oficiales divisaron a Boelter vestido con ropa oscura y de pie cerca de la puerta principal de la casa. Momentos después, el tirador disparó hacia el interior e ingresó a la vivienda. Una segunda ronda de disparos fue detectada.

“Casi al mismo tiempo, oficiales avanzaron a la puerta principal de la casa, donde vieron al Sr. Hortman que yacía en el suelo”, especifica la denuncia.

Los agentes se acercaron al herido, que había recibido múltiples disparos, e intentaron proveerle asistencia médica. Al ingresar a la casa, se toparon con la representante que presentaba múltiples impactos de bala, así como a un perro gravemente herido.

Boelter abandonó la escena dejando atrás su vehículo. En la SUV, las autoridades recuperaron una factura de una unidad de almacenamiento con su nombre. También incautaron la licencia del auto que estaba a nombre de él y de su esposa. Adicional, confiscaron cinco armas de fuego que incluían armas de asalto y semiautomáticas, así como municiones. En la SUV también había un kit médico para tratamiento de heridas y máscaras para los ojos.

Los uniformados también descubrieron varias libretas con notas a mano que incluían los nombres de más de 45 oficiales públicos estatales y federales.

La declaración jurada revela además que la esposa del acusado aceptó que le revisaran el teléfono a eso de las 6:18 a.m. Boelter había enviado un mensaje de texto grupal en el que escribió, entre otras cosas, “Papá se fue a la guerra anoche…Yo no quiero decir más porque no quiero implicar a nadie más”.

Al mismo tiempo, la mujer recibió un mensaje de su pareja que decía: “Las palabras no van a expresar cuánto lo siento…va a haber algunas personas que van a llegar a la casa armados y gatillo fácil y no los quiero a ustedes allí”.

En el auto de la mujer, los oficiales recuperaron dos pistolas; aproximadamente, $10,000 en efectivo y pasaportes de ella y sus hijos.

Las autoridades terminaron arrestando a Boelter este lunes en la madrugada cerca de su residencia luego de dos días de intensa búsqueda.

A Boelter, de 57 años, lo arrestaron en una zona boscosa.

Enfrenta seis cargos entre estatales y federales, que incluyen asesinato e intento de asesinato.

Amigos y excolegas entrevistados por la agencia de noticias Associated Press describieron a Boelter como un cristiano devoto que asistía a una iglesia evangélica. Además participó de actos de campaña del presidente Donald Trump.

Boelter ejerció como pastor evangélico y llegó a encabezar un viaje a la República Democrática del Congo en 2023.

Boelter, quien trabajó como contratista de seguridad, tenía creencias conservadoras sobre temas como el aborto.

“Las iglesias están tan desorganizadas que no saben que el aborto está mal en muchas de ellas”, planteó en un sermón de febrero de 2023 que cita AP en su artículo.

Boelter y su esposa procrearon cinco hijos.

Antes de mudarse a Minnesota hace una década, vivieron en Wisconsin.

En Minnesota, Boelter se ofreció como voluntario para un puesto en una junta estatal de desarrollo laboral. Inicialmente, fue nombrado por el entonces gobernador demócrata Mark Dayton en 2016, y posteriormente por el también demócrata Tim Walz. Ocupó la posición hasta el 2023.

Sigue leyendo:

¿Quién era Melissa Hortman, la representante demócrata de Minnesota que tirador mató junto a su esposo en ataque tipo ejecución?

Trump cataloga como “terrible” ataque a tiros a legisladores demócratas en Minnesota

Matan a tiros a representante demócrata Melissa Hortman y a su marido en Minnesota