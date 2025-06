Donald Trump: Sabemos dónde está escondido el líder supremo de Irán, es un blanco fácil

El presidente Donald Trump intensificó este martes su retórica contra Irán y afirmó que Estados Unidos conoce el paradero exacto del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, a quien calificó como un “blanco fácil”, aunque aseguró que por ahora no planea su eliminación.

“Sabemos exactamente dónde se esconde el llamado ‘líder supremo’. Es un blanco fácil, pero allí está a salvo. No vamos a eliminarlo, al menos no por ahora”, escribió Trump en una publicación en su red social Truth, donde también exigió la rendición de Irán en medio del conflicto militar con Israel.

Las declaraciones surgieron mientras Trump regresaba anticipadamente a Washington tras abandonar la cumbre del G7 en Canadá, para liderar reuniones de seguridad nacional ante la creciente posibilidad de que Estados Unidos intervenga de manera más directa en el conflicto.

Según fuentes oficiales, señaló la agencia The Associated Press, el mandatario sostuvo una reunión de emergencia en la Sala de Situación con asesores y altos mandos militares.

Rechazó plan israelí para asesinar a Ali Jamenei

Un funcionario estadounidense confirmó que Israel compartió recientemente con la administración de Donald Trump un plan para asesinar a Ali Jamenei, pero que el presidente rechazó la propuesta por temor a una desestabilización regional aún mayor.

La fuente, que habló bajo condición de anonimato, aseguró que aunque el plan fue considerado creíble, la Casa Blanca optó por descartarlo en esta etapa del conflicto, indicó AP.

“No queremos que se disparen misiles contra civiles ni soldados estadounidenses. Se nos está agotando la paciencia”, escribió Trump, quien endureció sus declaraciones luego de que al menos 24 personas murieran en Israel por ataques iraníes, y más de 200 en Irán a raíz de los bombardeos israelíes.

Evacuar Teherán y abandonar el programa nuclear

En otro mensaje, el mandatario republicano instó a los casi 10 millones de habitantes de Teherán a “huir para salvar sus vidas”, y aseguró que Estados Unidos y sus aliados tienen control total del espacio aéreo sobre la capital iraní.

Consultado por periodistas sobre esta afirmación, Trump dijo: “Solo quiero que la gente esté a salvo”.

El mandatario expresó su frustración por la falta de avances en un acuerdo con Irán. “Deberían haber cerrado el trato. Les dije: ‘cierren el trato’. Así que no lo sé. No estoy de muy buen humor para negociar”, dijo a la prensa a bordo del Air Force One.

Trump advirtió que el abandono completo del programa nuclear iraní es un requisito indispensable para el fin del conflicto. Aunque las agencias de inteligencia estadounidenses han señalado que Irán no busca activamente desarrollar un arma nuclear, Trump desestimó esas evaluaciones.

“No me importa lo que haya dicho (Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional). Creo que estuvieron muy cerca de conseguirlo”.

Posible vía diplomática y apoyo militar a Israel

Trump no descartó del todo una salida diplomática y mencionó que podría enviar al vicepresidente J.D. Vance y al enviado especial Steve Witkoff a negociar directamente con representantes iraníes.

En paralelo, la administración sopesa incrementar el apoyo militar a Israel, incluyendo el suministro de bombas antibúnker, capaces de penetrar instalaciones nucleares subterráneas.

El Departamento de Estado también activó un grupo especial para asistir a ciudadanos estadounidenses que busquen abandonar la región. Se estima que hay unos 700,000 estadounidenses en Israel y miles más en otros países de Medio Oriente, incluyendo Irán.

