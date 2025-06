Tom Cruise recibirá el primer Oscar de su carrera

El actor Tom Cruise recibirá un Oscar Honorífico en la edición número 16 de los Governors Awards. Se trata del primer Oscar que recibirá la estrella de Hollywood en toda su carrera artística.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas otorgó el prestigioso galardón para “honrar la extraordinaria distinción en los logros de toda una vida”.

En un comunicado, la Presidenta de la Academia, Janet Yang, destacó los motivos por los cuales concede este reconocimiento a Cruise, destacando su talento actoral y su habilidad como acróbata.

“El increíble compromiso de Tom Cruise con nuestra comunidad cinematográfica, con la experiencia teatral y con la comunidad de acróbatas nos ha inspirado a todos”, comentó Yang.

Tom Cruise recibe este galardón 35 años después de su primera nominación al Oscar. El protagonista de ‘Mission Impossible’ y ‘Top Gun’ es considerado, según The Hollywood Reporter, como “la última estrella de cine”.

Cruise, de 62 años, ha sido nominado cuatro veces, dos veces como mejor actor en “Born on the Fourth of July” (“Nacido el 4 de julio”) y “Jerry Maguire”, una vez como actor de reparto en “Magnolia” y una vez como mejor película con “Top Gun: Maverick”.

Además de Tom Cruise, otros artistas de larga trayectoria también serán homenajeados de manera honorífica. La coreógrafa Debbie Allen, el diseñador de producción Wynn Thomas y la cantante Dolly Parton también recibirán galardones.

“Los Premios de los Gobernadores de este año celebrarán a cuatro individuos legendarios cuyas carreras extraordinarias y compromiso con nuestra comunidad cinematográfica continúan dejando un impacto duradero”, dijo Yang.

Allen y Thomas recibirán premios Oscar honorarios en los Premios de los Gobernadores anuales. Dolly Parton será reconocida con el Premio Humanitario Jean Hersholt por su trabajo caritativo de décadas en alfabetización y educación.

La coreógrafa Debbie Allen se ha destacado como coreógrafa de siete ceremonias de los premios Oscar. Cuatro de ellas fueron nominadas a premios Emmy en horario estelar.

Thomas ha sido un destacado diseñador de producción cuya película “A Beautiful Mind” (“Una mente brillante”) de Ron Howard ganó un Oscar a Mejor Película.

Dolly Parton ha sido nominada en dos ocasiones a los Oscar en la categoría Mejor Canción Original. Su reconocimiento se basa en su trabajo humanitario en organizaciones como Fundación Dollywood y el programa literario “Dolly Parton’s Imagination Library”.

