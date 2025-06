Landon Donovan lanzó nuevo dardo a Pulisic: “Toma decisiones que no le corresponden”

En auténtico drama se ha convertido la ausencia de Christian Pulisic con Estados Unidos en la Copa Oro. Landon Donovan ha sido uno de sus principales críticos y por segunda ocasión le ha lanzado un dardo públicamente.

En un nuevo episodio del podcast que comparte con el exarquero Tim Howard, Donovan acusó a Pulisic de tomar decisiones que no le competen e irrespetar la profesión.

“No es algo personal. Este es nuestro trabajo y es por lo que nos pagan. No te tiene que gustar y no tiene que estar de acuerdo con nosotros, pero es nuestra opinión con base en décadas y miles de partidos de fútbol que hemos jugado”, dijo.

“Ese comportamiento puede generar desconfianza. Toma decisiones que no le corresponden”, agregó.

Primer dardo de Donovan a Pulisic

El delantero del AC Milan decidió no participar en la Copa Oro 2025 por “fatiga”, pero aceptó jugar partidos amistosos con la selección.

“Esto es lo que significa. Y si no quieres tomarte esto como futbolista profesional, como alguien que tiene la oportunidad de vestir esa camiseta y tomártelo con seriedad y responsabilidad, entonces no vengas”, dijo Donovan sin mencionar a Pulisic.

Las críticas y todo el revuelo mediático que hay en Estados Unidos, generaron que el padre del jugador, Mark Pulisic, defendiera a su hijo con ayuda de la Inteligencia Artificial.

Mark le pidió a ChatGPT que explicara el descanso que Donovan tuvo en el fútbol durante la temporada 2012-2013, lo que finalmente lo dejó fuera de la selección del Mundial de 2014.

“Landon Donovan se tomó su descanso porque se sentía agotado física y mentalmente tras años de intensa competición y la presión que conlleva ser un atleta de élite”, respondió el programa de IA.

La respuesta de Mauricio Pochettino

Pochettino aseguró que sus jugadores “no pueden dictar el plan”, al explicar por qué rechazó la oferta del extremo estrella Christian Pulisic para jugar dos amistosos antes de la Copa Oro de la Concacaf, pero no el torneo en sí.

“Los jugadores deben escuchar y apegarse a nuestro plan. No pueden dictar el plan. Es cierto que quería venir para participar en los dos amistosos (…) pero para nosotros, la Copa Oro es un torneo importante”, dijo en rueda de prensa.

Christian Pulisic se defiende

Pulisic declaró en el podcast “Call It What You Want”, de CBS Sports, que necesitaba descansar después de jugar unos 120 partidos en los últimos dos años con el AC Milan y la selección nacional.

También reconoció que deseaba jugar dos amistosos antes de la Copa Oro, pero respetaba la decisión de Pochettino de excluirlo a pesar de no entenderla.

“Pueden hablar de mis actuaciones lo que quieran, pero cuestionar mi compromiso, especialmente hacia la selección nacional, en mi opinión, eso está fuera de lugar”, señaló.



