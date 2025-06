Mamdani contrata seguridad, citando un “nuevo nivel” de amenazas en la carrera por la alcaldía de NYC

El acelerado ascenso de Zohran Mamdani, de integrante progresista de la asamblea estatal a aspirante a candidato destacado a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, ha venido juntos con un alarmante incremento en amenazas, afirmó su campaña.

La campaña de Mamdani pagó casi $8,000 dólares este mes a Advance Security & Investigations, Inc., una compañía de seguridad de Nueva York, señalan las declaraciones de financiación de campaña.

Por otro lado, los demás candidatos a la alcaldía en las primarias demócratas, tanto en la actual como en la de 2021, gastaron poco o nada en seguridad, de acuerdo con entrevistas y análisis de las declaraciones de campaña.

Mamdani aseguró que su preocupación se ha marcado más luego del asesinato de la legisladora demócrata de Minnesota, Melissa Hortman, y su esposo en su casa en pasado fin de semana. El supuesto asesino disparó e hirió a otro legislador y a su esposa también en su residencia.

En una entrevista, Mamdani indicó que las amenazas racistas e islamófobas no son nuevas para él, pero expreso que han alcanzado un “nuevo nivel de especificidad”.

“Ayer me desperté con un mensaje que decía: ‘El único musulmán bueno es un musulmán muerto’”, declaró a Gothamist el lunes. “Esto es lo que veo y leo con bastante frecuencia”.

Asimismo, apuntó que sus amigos y familiares le insistieron mantener la seguridad. De ser elegido, el socialdemócrata sería el primer alcalde musulmán y asiático de la Gran Manzana.

Los candidatos a la alcaldía por lo general reciben protección por parte del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) tras las primarias demócratas de este año.

No obstante, las primarias demócratas de este año se celebran en un ambiente político bastante intenso en todo Estados Unidos y en Oriente Medio. Las redadas migratorias del presidente republicano Donald Trump y el despliegue de la Guardia Nacional y los Marines en Los Ángeles causaron protestas en toda la nación el sábado. Israel sigue bombardeando Gaza y ha lanzado ataques aéreos contra Irán, que ha respondido.

Las primarias demócratas de la Gran Manzana han sido excepcionalmente controvertidas, con el favorito, el exgobernador Andrew Cuomo, y su rival, Mamdani, en segundo lugar, representando ideologías totalmente opuestas.

Cuomo ha declarado que elegir a su contrincante sería “imprudente y peligroso”. Mamdani, por su parte, ha criticado el liderazgo del exgobernador de Nueva York y ha reconsiderado la renuncia de Cuomo en medio de acusaciones de acoso sexual presentadas por una docena de mujeres.

“Nunca he demandado por sus registros ginecológicos y nunca he hecho esas cosas porque no soy usted, Sr. Cuomo”, expresó Mamdani en el debate de la alcaldía de la semana pasada, refiriéndose a las agresivas tácticas legales de Cuomo contra alguna de sus acusadoras.

En los últimos cuatro meses, la campaña de Mamdani ha rastreado y recopilado las amenazas de muerte que ha recibido por teléfono, correo electrónico y redes sociales.

“Oye, Zohran, deberías volver a la maldita Uganda antes de que te dispare en la cabeza a ti y a toda tu familia”, dijo alguien en un mensaje de voz dejado la semana pasada en la oficina del distrito legislativo de Mamdani. “Maldito seas… Los musulmanes no pertenecen aquí”.

El representante de Mamdani, Andrew Epstein, aseguró que la campaña ha contratado personal de seguridad y personal para el evento. Rechazó dar más precisiones al respecto para no comprometer la seguridad del aspirante.

Anteriormente, City & State informó que las oficinas de Mamdani en Albany y el distrito se inundaron de amenazas y discursos de odio después de su enfrentamiento en el mes de marzo con el “zar fronterizo”, Tom Homan, dentro del capitolio estatal.

“Esto era previsible”, manifestó Trip Yang, estratega demócrata que no participa en ninguna campaña para la alcaldía. Agregó que, aunque el racismo contra candidatos de grupos subrepresentados no es nada nuevo, la retórica violenta de Trump ha “dado a algunos segmentos de la población la autorización para ser crueles y amenazar con violencia política”.

Pero Mamdani afirmó que el mandatario republicano no era el único culpable. Apuntó a un folleto político reciente propuesto por un comité de acción política pro-Cuomo que oscurecía y alargaba la barba de su rival, y una publicación en redes sociales de la concejal Vickie Paladino solicitando la deportación de Mamdani pese a ser ciudadano estadounidense.

“La noción de alteridad es la base de todo este lenguaje, de estas amenazas”, dijo el asambleísta. “Están unidos por la idea de que son forasteros, que no merecen estar aquí y, definitivamente, que no pertenecen aquí”.

En este sentido, Rich Azzopardi, vocero de Cuomo, negó toda sugerencia de que el exgobernador haya contribuido a un ambiente político cargado.

“Le ha puesto todos los insultos posibles al gobernador y nunca nos hemos quejado”, manifestó Azzopardi. “Combinar eso con la amenaza real de violencia política que tenemos en todo el país es cobarde y falso”.

Rechazó decir si Cuomo tiene seguridad personal.

La campaña del exgobernador ha negado con anterioridad cualquier participación en el folleto del súper PAC, que de acuerdo con un grupo apareció en las redes sociales sin su aprobación.

Los principales candidatos demócratas, incluyendo a Cuomo, reprobaron las declaraciones de Paladino. Ella respondió que su oficina también había recibido amenazas de muerte, que atribuyó a la “ideología tóxica” de Mamdani.

