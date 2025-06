Aleska Génesis y Luca Onestini reaccionan a Caramelyk: ‘No sabemos quiénes son’

Aleska Génesis y Luca Onestini han reaccionado a la pareja que han conformado Manelyk y Caramelo, que aunque no es oficial ha causado revuelo luego de que terminara La Casa de los Famosos All-Stars.

Recientemente, la modelo venezolana y el italiano hablaron de cómo ha sido su amorío, que según comentaron es un desborde de pasión.

“No queremos ni dormir para aprovechar este tiempo que tenemos juntos”, dijo Aleska Génesis.

Mientras que Luca respondió: “Bueno, la verdad es que ella a veces quería dormir, pero yo no la dejo, estoy como drogado de felicidad, ni duermo”.

Luego de esto, el reportero les preguntó qué pensaban de Caramelyk y ambos decidieron evadir la interrogante. Aleska, por ejemplo, afirmó: “¿Tú los conoces? No sé quiénes son”.

Luca, por su parte, agregó que celebra el amor, sea de quien sea, dando a entender que pese a las diferencias que tiene con Caramelo, le parece bien que esté disfrutando con Manelyk González.

En las redes sociales muchos opinaron sobre el romance de los creadores de contenido, algunos para decir que lucen muy bien y otros para criticarlos.

Entre los mensajes que dejaron estuvieron: “Bellos. Queremos verlos en un proyecto para seguir sus vidas”, “La pareja más linda, real, hermosos”, “Qué raro que no sepan de ellos jaja ayer se hizo viral un reel bailando en el yate Caramelo y Manelyk que ya está a punto de llegar a 2 millones de vistas”, “El punto no es la comparación con otras parejas, el punto es que Luca y Aleska no caen bien”.

Aunque La Casa de los Famosos All-Stars ya terminó, todavía temas como este siguen generando revuelo en las redes sociales, sobre todo porque Luca ocupó el segundo lugar de la competencia, demostrando la popularidad que alcanzó durante el juego de telerrealidad de la cadena Telemundo.

