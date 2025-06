Luca Onestini dice aceptar las críticas, porque entiende que así es el mundo de los realities

Luca Onestini es el ganador del segundo lugar de La Casa de los Famosos All-Stars. En el reality fue uno de los más constantes en sus puntos de vista y, aunque formó parte del grupo de “Los Palulus,” entre Lupillo Rivera y Paulo Quevedo, el italiano es quien mejor le cae al público.

En una conversación exclusiva con el actual novio de Aleska Génesis, Luca asegura aceptar las críticas a su juego y entiende que al entrar a un proyecto como este, lo normal es tener no solo fans sino también detractores. ¡Viene con el trabajo!; desde esta perspectiva, Onestini no sólo demuestra humildad sobre la opinión pública, aunque claramente no la comparta, sino que además se hace ver abierto al diálogo.

Asegura que de este proyecto se lleva grandes amigos como “Los Palulus,” y cuando le pregunto sobre la posibilidad de que a futuro vuelva a coincidir con Caramelo o Rey Grupero, admite que puede tener algo en común con el mexicano; es con el dominicano con quien dice que no se ve compartiendo a futuro, porque no tienen nada en común, ni intereses compartidos… ¡Pero nunca digas nunca!

La entrevista con Luca sólo duró seis minutos, pero el italiano se mostró atento no sólo con su tiempo y sus respuestas, sino con la intención de seguir conversando. Lamentablemente no pudimos continuar, porque él tenía que pasar a “La Mesa Caliente” para hablar de su experiencia en la casa más famosa de Telemundo.

Vale agregar que este tipo de proyectos nos permiten ver una cara de los famosos, diversas reacciones a diversos impulsos, pero un proyecto como la edición All-Stars también nos demostró que muchos se pueden redimir; prueba de ello son el mismísimo Rey Grupero, Dania Méndez, Alfredo Adame, Niurka Marcos, Nacho Casano, y Paty Navidad.

No todos los anteriores gozaron de buena prensa durante sus temporadas originales, pero en este proyecto, en alguna medida, permitieron que el público los viera más vulnerables y remontando en medio de la batalla para ganarse el favor del público. Tal vez no en gran medida, pero se demuestra que la redención pública con el tiempo los puede llevar a ser parte de la vida de aquellos que nunca se imaginaron.

