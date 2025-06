Amara La Negra reacciona a la nueva polémica que hay con Zulinka Pérez 

Amara La Negra, presentadora del programa Desiguales, que transmite la cadena Univision, habló de la reciente polémica que hay con Zulinka Pérez por haber recibido un cheque de compensación luego de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, en República Dominicana.

“Hay una parte de mí que no quiere juzgar porque ella debe estar pasando un momento bien difícil. Ella no solamente perdió a su padre y a miembros de la orquesta, amigos, conocidos, ella también estuvo debajo de los escombros, fue un momento muy difícil, tampoco conozco la situación económica de ella, su familia, ni las deudas que pudo haber dejado su padre, entonces quiero entender esa parte”, afirmó.

Luego, explicó que pese a estas circunstancias no se ve recibiendo dinero por parte de los presuntos responsables de la caída del techo en el lugar nocturno. Una situación que dejó al menos 233 muertos y cientos de heridos.

“Hasta donde se rumora ella recibió ese dinero y no se lo comentó al resto de la familia”, dijo.

Migbelis Castellanos, por su parte, comentó que está de acuerdo en que haya recibido el dinero, pues al final se desconoce las necesidades por las que pudo haber estado pasando e hicieron que tuviera que tomar esta decisión.

“Yo no los voy a juzgar, de por si es bien incómodo hablar de dinero cuando perdiste a algún familiar. Más allá del dinero o no, lo que a mí me incomodó fue que recibiera una nacionalidad post mortem en honor a su papá, de la mano de Nicolás Maduro, como venezolana, eso a mí no me gustó, lo sentí como traición”, destacó.

En su opinión, este hecho fue peor que el haber recibido un cheque de compensación.

Zulinka Pérez ha aclarado que el dinero que aceptó no fue por la muerte de su padre, sino como una de las afectadas por la tragedia.

