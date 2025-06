Greeicy reveló la divertida anécdota detrás de su colaboración con Karol G

La cantante colombiana Greeicy narró en una entrevista la divertida anécdota de cómo su colega Karol G la invitó personalmente a participar en la canción ‘Amiga Mía’ que forma parte del nuevo álbum de ‘La Bichota’ llamado ‘Tropicoqueta’.

En la entrevista, Greeicy contó que el productor de Karol G llamó a su pareja, el cantante Mike Bahía. “Ovy llamó a Mike, Ovy es uno de los productores de Karol G. Yo oí cuando le dijo ‘la G está buscando a Greeicy‘, me pidió que le diera el número. Como Mike contestó altavoz,yo quedé paralizada, yo me estaba bañando y yo como que Jajajaja. Cuando salí del baño, ya Karol me había hecho videollamada”, dijo la cantante.

Karol G le hizo personalmente la invitación a colaborar en la canción ya que, según dijo, Karol G consideró que Greeicy era la artista que encajaba con la temática de la canción. ‘Amiga mía’ es un tema en el que una mujer aconseja a su amiga que esta viviendo una difícil relación.

Sin embargo, la agenda para grabar estaba sumamente apretada ya que Karol G ya había entregado su álbum a la disquera por lo que necesitaba grabar esa canción inmediatamente.

“Cuando como a las seis de la tarde videollamada Yo estaba con el bebé cargado. Estaba ahí toda despelucada. Y yo dije No, no importa. Karol me está llamando. Yo contesté Hola, reina. Pues con esa energía bonita que ella tiene, y me dice ya que estoy aquí, tengo una canción que siento que es la canción para las dos. Lo único es que yo ya entregué mi álbum y no sé si es como la disposición, el tiempo para correr“.

Greeicy afortunadamente tenía la agenda disponible y estaba muy emocionada por colaborar con una estrella latina como Karol G. Es por eso que al día siguiente de la llamada, Greeicy fue a la casa de Karol G y grabaron en su estudio.

“Vos me estás diciendo a mí que si tengo la disposición de correr yo, si es que estoy que me tiro aquí ya por el balcón, le dije cuándo, a dónde le llego. Al otro día efectivamente fui a su casa. Y grabamos en su estudio“, contó Greeicy.

Greeicy aparece en el álbum de Karol G en la canción ‘Amiga Mía’, un tema que a juicio de la caleña tiene un mensaje bien poderoso para las mujeres.

“Esa canción siento que tiene un mensaje bien poderoso para las mujeres. Siento que muchas veces a las amigas no sabemos como decirle sabes que ese hombre no te conviene porque yo me doy cuenta desde afuera cosas que vos no, pero si no tenés las palabras mándele amiga mía por el chat directamente. Buena, buena”, concluyó.

‘Tropicoqueta’ se estrenó el pasado 20 de junio y en esta producción discográfica Karol G hace un recorrido por los ritmos latinos que la acompañaron en su infancia.

Sigue leyendo:

Gaby Spanic revela cómo fue grabar promocional para ‘Tropicoqueta’

Feid y Karol G suben la temperatura en Instagram con fotos playeras

Cristina Saralegui regresa a Univision para entrevistar a Karol G