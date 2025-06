Jawy, ex de Manelyk, habla de Caramelyk: ‘Es momento de que ella esté feliz’

El creador de contenido mexicano Jawy Méndez, ex de Manelyk González, ha hablado de la posible relación que la famosa tendría con Caramelo luego del reality show La Casa de los Famosos All-Stars.

Este tema surgió en una entrevista con el reportero Edén Dorantes, a quien le comentó: “Me llegaron algunas cosas, obviamente vemos todo eso en redes y aunque es un tema que intento no tocar, no por nada, sino por respeto a ellos, estoy muy feliz de que les vaya bien. No sé si andan o no andan, si se casaron o no se casaron, pero neta y de corazón, es momento de que ella esté feliz”.

En la declaración, añadió: “Si él la hace feliz genuinamente, si no es una broma o no es nada, pues qué bueno, qué bien por ella y por él. Mane es una persona súperdivertida, estoy segura de que se llevan bien y todo”.

Comentó que espera que sea una relación de verdad. “Ninguno de los dos son personas tontas porque han llegado lejos en sus carreras son ganadores, espero que sea real y que les vaya bien”, destacó.

La relación de Caramelo y Manelyk, que aún no es un noviazgo, ha sido bastante mediática, debido a la exposición que tuvieron en La Casa de los Famosos All-Stars.

Muchos usuarios están atentos a las publicaciones que hacen y los distintos proyectos que asumen, pues disfrutan verlos juntos.

Telemundo, que ha visto el interés del público, ha aprovechado su química para incorporarlos como invitados a programas como En Casa con Telemundo u Hoy Día, en los que han demostrado sus dotes para el entretenimiento.

