Sandia: la fruta del verano que ayuda mejorar la circulación y la salud cardiovascular

La sandía es una fruta de verano rica en agua y nutrientes, como el licopeno ayuda a mejorar la circulación, actúa como diurético natural y ayuda la reparación celular por ser fuente de antioxidantes.

Las sandías tienen alto perfil nutricional, rico en Vitamina C, Vitamina A y Vitamina B-9 y contiene minerales como: el potasio, fósforo y magnesio. Por cada 100 gramos de sandía cruda hay un aporte de 7,6 gramos de carbohidratos, no tiene fibra, no tiene proteína, 1 miligramos de sodio, 91,45 gramos de agua, 0 miligramos de colesterol y 0,15 gramos de grasa.

Mejora la función cardiovascular

Las sandías contiene compuestos que ayudan a las funciones cardiovasculares. Crédito: Shutterstock

La sandía es rica en licopeno y citrulina, dos biocompuestos que ayudan a mejorar la función cardiovascular y la salud del corazón. Además, contiene óxido nítrico un elemento clave que relaja los vasos sanguíneos, mejora el flujo sanguíneo y reduce la presión arterial.

También es fuente de potasio que contrarresta los efectos del consumo de sodio y contribuye a mejorar la presión arterial y un menor riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular.

Combate el daño celular

La sandía es una fruta rica en agua y fibras llena de compuestos que ayudan a organismo. Crédito: Shutterstock

La sandía tiene un 91% de agua, contiene vitamina C y antioxidantes, compuestos fenólicos como los flavonoides, carotenoides y triterpenoides con propiedades antiinflamatorios y antioxidantes que combaten la acción de los radicales libres causantes del estrés oxidativo celular y ayudan a reducir la hipertensión.

Diurético natural

Por su composición principalmente de agua y potasio, la sandía es considerada un diurético natural que ayuda a aumentar el flujo de orina y protege los riñones. La acción de los biocompuestos de la sandía son efectivos para la eliminación del amoniaco del hígado y en algunos casos se le atribuyen la pérdida de peso.

