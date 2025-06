Mañana podremos votar por orden de preferencia (Ranked Choice Voting)

Mañana, martes 24 de junio, se llevarán a cabo en Nueva York las elecciones primarias que determinarán quiénes serán las y los candidatos a diversos cargos municipales en la elección general del 4 de noviembre. La semana pasada comenté cuáles serán los cargos en juego y quiénes aspiran a esas candidaturas, entre las que figuran la de Alcalde de la Ciudad de Nueva York, además de su Contralor, Defensor del Pueblo, presidentes de Condado y concejales. Hoy vuelvo a alentar a todos los integrantes de nuestra comunidad latina que estén habilitados para votar a que no falten a esa cita cívica.

Una prueba del interés que ha despertado esta elección es que hasta ayer, domingo 22 de junio, cuando venció el plazo para enviar o entregar en persona las papeletas de votación temprana, bastante más de un cuarto de millón de ciudadanas y ciudadanos ya lo habían hecho. Y eso es alentador, porque augura una elevada participación electoral no sólo en las elecciones de mañana sino también en la general de noviembre.

Como ocurre en las elecciones municipales de nuestra ciudad desde 2021, en las primarias de mañana, en las que sólo podrán votar los inscritos en cada partido, se empleará la votación por orden de preferencia, o ranked choice voting (RCV) en inglés. De cualquier manera, quienes no quieran usar el RCV pueden votar mediante el sistema tradicional de un voto por cada candidato o candidata.

El RCV es un sistema relativamente simple que fue aprobado en 2019 por casi tres de cada cuatro neoyorquinos. En lugar de votar por un solo candidato por puesto, como era tradicional y obligatorio hasta 2021, el votante puede elegir hasta cinco, poniendo a su preferido en el primer casillero, al segundo favorito en el segundo lugar, y así sucesivamente.

“Tras la votación”, explica Frederick Vélez, Director de Comunicaciones de la Hispanic Federation, “si ninguno de los candidatos para un mismo cargo recibe más del 50 por ciento de los votos, la o el candidato que obtuvo el menor número de votos queda eliminado, y los votos que recibió pasan automáticamente al candidato que ocupaba el segundo lugar de preferencia de esas personas. Ese proceso de recuento y eliminación de los candidatos que van quedando en último lugar se repite hasta que alguien consigue la mitad más uno de los votos”.

En el sitio web de la organización New York City Votes se puede obtener información completa en español sobre este sistema de votación por orden de preferencia.

Para quienes vayan a votar mañana en persona y necesiten averiguar dónde les toca hacerlo, pueden obtener esa información aquí.

“Los sitios de votación”, añade Frederick Vélez, “estarán abiertos desde las 6 a.m. hasta las 9 p.m. Recuerden que, por regla general, en esos sitios habrá personas que hablen en español o tengan acceso a intérpretes y traductores. Si necesitan otra ayuda, pueden llamar al (866) 868-3692, o al (212) 868-3692”.

En cualquier caso, no dejen de votar. Piensen que cada voto hispano no sólo cuenta para el propio votante sino también para las y los latinos que aún no pueden participar en el proceso electoral.

Y si quieren más detalles sobre la Hispanic Federation, sus iniciativas, programas y organizaciones miembros, visiten nuestro sitio Web o sígannos en Facebook e Instagram.

¡Celebren con nosotros nuestro 35to aniversario, y hasta la columna próxima!

Frankie Miranda es el presidente de la Hispanic Federation