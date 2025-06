Netflix House abrirá nuevas ubicaciones en Estados Unidos

Netflix House anunció que inaugurará sus dos primeras ubicaciones en Filadelfia, en el King of Prussia Mall, y en Dallas, en la Galleria Dallas, a finales de 2025.

Con más de 9,300 metros cuadrados, Netflix House es un hogar permanente para los fans durante todo el año que da vida a algunas de las series y películas más populares, como Wednesday, Squid Game, One Piece, Stranger Things y la franquicia A Knives Out, a través de experiencias inmersivas únicas basadas en historias.

Y para 2027, Netflix House se expandirá con una tercera ubicación en el corazón del Strip de Las Vegas, en BLVD Las Vegas.

¿Qué es Netflix House?

Imagina vivir una emocionante partida de “Luz roja, luz verde”, como si fuera el Juego del Calamar, y de repente estar en Hawkins rescatando a unos amigos del demogorgon.

Protagonizar tu propia aventura puede abrirte el apetito, pero por suerte, NETFLIX BITES tiene platillos inspirados en sus series y películas favoritas. Puedes terminar el día con una partida de minigolf y visitar la tienda para comprar esa camiseta del “Club del Fuego Infernal” que siempre has querido. Como cada Netflix House actualiza su oferta regularmente, puede que la próxima vez que regreses tengas una aventura completamente diferente.

Basándose en más de 40 experiencias en vivo previas para Bridgerton, La Casa de Papel, Stranger Things, El Juego del Calamar, The Perfect Bite y NETFLIX BITES, Netflix House es el siguiente paso para permitir que los fanáticos de todas las edades se conviertan en el personaje principal de sus historias favoritas.

Se trata de un lugar donde la historia de Netflix que te fascina se convierte en algo real donde podrás jugar, comprar y saborear. Este es el fandom cobrando vida, donde puedes adentrarte en los mundos que has visto y amado durante años, ya sea viviendo una aventura épica con los Sombrero de Paja, viajando a Hawkins, Indiana, o disfrutando de un cóctel inspirado en tu última obsesión.

“Con nuevas experiencias disponibles regularmente, siempre hay una nueva razón para volver”, afirma Marian Lee, directora de marketing de Netflix. “Estamos encantados de dar la bienvenida a nuestros nuevos vecinos de Filadelfia, Dallas y Las Vegas para que exploren Netflix desde una perspectiva completamente nueva, realzada por el encanto y la cultura únicos de cada ciudad”.

¿Qué experiencias ofrecerá Netflix House Philadelphia?

Los fans que visiten la sede del King of Prussia Mall podrán disfrutar de su propia función doble de miércoles / ONE PIECE, y culminar con una ronda de minigolf.

Miércoles: La víspera de los marginados. Lo que empieza como un divertido carnaval escolar se convierte en un viaje retorcido por lo macabro. Descubre juegos, desgracias y sorpresas aterradoras en esta exploración inmersiva del Festival de la víspera de los marginados.

ONE PIECE: Quest for the Devil Fruit. Esquiva a los infames villanos y escapa de los marines en una carrera de alto riesgo para alcanzar una misteriosa Fruta del Diablo antes que los Sombreros de Paja.

Netflix Virtuals (juegos de realidad virtual). Juega como el personaje principal dentro de los mundos de los programas y películas de Netflix con juegos inmersivos de Sandbox VR.

Top 9 (Mini Golf). Nueve hoyos inspirados en las historias favoritas de los fanáticos, con un toque de alta tecnología que desbloquea un juego interactivo.

Teatro TUDUM. Disfruta de programas de Netflix, películas y eventos para fanáticos en la pantalla grande con todos tus amigos, además de noches de trivia, cenas y apariciones especiales de talentos.

¿Qué experiencias ofrecerá Netflix House Dallas?

Los visitantes de la sede de Galleria Dallas podrán elegir entre experiencias aterradoras, incluyendo un viaje a Creel House y uno de los desafíos más emocionantes de El Juego del Calamar.

Stranger Things: Escape the Dark. En esta experiencia inmersiva, viaja a las ruinas de Hawkins para encontrar a tres ciudadanos desaparecidos… antes de que los horrores que acechan en su interior te encuentren a ti.

El Juego del Calamar: Sobrevive a las Pruebas. Es tu turno de entrar a la arena, enfréntate al Líder y traiciona a tus amigos para tener la oportunidad de ganarlo todo.

Netflix RePLAY: Olvídate de la sala de juegos. La sala de juegos está repleta de desafíos físicos, salas de historias inmersivas y juegos de estilo retro en los que puedes enfrentarte a tus amigos o jugar en equipo.

¿Netflix House sirve comida?

¡Sí! Ambas casas incluirán NETFLIX BITES, un restaurante informal con comida y cócteles artesanales que reproduce historias y personajes populares de Netflix, además de una tienda con productos exclusivos que se actualizará periódicamente.

¿Netflix House está contratando?

Si trabajar a diario con Miércoles Addams, Young-hee y Once te parece el trabajo ideal, las sedes de Netflix House en Filadelfia y Dallas están contratando. Puedes ver y solicitar las vacantes aquí.

Acerca de Netflix Experiences:

Netflix House es un paso más en la trayectoria de Netflix para crear experiencias inmersivas en persona, permitiendo a los fans de todo el mundo convertirse en el personaje principal de sus historias favoritas. Netflix ha lanzado más de 40 experiencias únicas hasta la fecha y ha alcanzado los 10 millones de fans en 450 inauguraciones en 300 ciudades de todo el mundo, con una calificación promedio de 4.6 (sobre 5) por parte de los huéspedes.

Puedes visitar netflixhouse.com ahora para registrarte y obtener acceso anticipado y más información.

