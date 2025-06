Comida chiclosa o pegada al sartén: 12 errores en la cocina que dañan cualquier platillo

Cocinar no siempre es tan sencillo como seguir una receta. A veces, pequeños errores terminan arruinando texturas, sabores e incluso provocan que un platillo aparentemente inofensivo se convierta en un riesgo para tu salud.

Te ofrecemos una recopilación de fallas que, aunque son más cotidianas de lo que crees, es recomendable que aprendas a evitarlas en la cocina.

12 errores en la cocina que arruinan cualquier platillo

1. Usar aceite de oliva para todo

El aceite de oliva virgen extra no es el más adecuado para cocinar a altas temperaturas. Tiene un punto de humo bajo, lo que puede afectar el sabor y liberar compuestos dañinos.

Usa aceites con mayor resistencia al calor, como el de aguacate, girasol o cacahuete, para freír o saltear.

2. No precalentar bien el sartén o la freidora de aire

Cuando el sartén no está lo suficientemente caliente, la comida se pega. Lo mismo ocurre en las freidoras de aire si no las precalientas o no usas suficiente aceite en spray. Esto no solo afecta la textura, también puede dificultar la cocción uniforme.

3. Guardar comida caliente sin enfriar primero

Almacenar platos calientes directamente en el refrigerador favorece la proliferación de bacterias. Divide en porciones pequeñas y enfría rápidamente para evitar intoxicaciones.

4. Cocinar pollo entero en freidora de aire

Aunque la piel se dore, es probable que quede crudo por dentro. Esto es un riesgo serio para la salud. Mejor cocínalo en horno o córtalo en piezas pequeñas.

5. Usar levadura caducada para hacer pan

Una levadura sin fuerza impide que el pan suba bien. Revisa la fecha de caducidad y usa agua tibia, no caliente, al mezclar los ingredientes.

6. Pasarse con el amasado de galletas o panecillos

Una masa sobretrabajada da como resultado galletas duras o panecillos gomosos. Manipúlala lo menos posible y deja que repose en frío antes de hornear.

7. Cortar mal la carne

Si la cortas en la dirección equivocada, queda dura y poco apetecible. Siempre hazlo a contrapelo para una textura más suave y jugosa.

8. Sobre cocer los huevos

Ya sea cocidos, escalfados o revueltos, si te pasas del tiempo indicado, el resultado será seco, con yemas verdes o texturas gomosas.

9. Azúcar cristalizada al hacer caramelo

Mover el azúcar mientras se derrite puede generar grumos duros. En su lugar, agita suavemente la sartén y no añadas agua innecesaria.

10. No sazonar correctamente una sartén de hierro

Si no mantienes la capa de aceite curado, los alimentos se pegarán. Usa calor bajo y grasa vegetal para restaurar su superficie.

11. Hervir demasiado las verduras verdes

Cocinarlas más de lo necesario hace que pierdan color y textura. Usa agua con sal, cuécelas poco tiempo y pásalas a un baño de hielo.

12. No engrasar bien los moldes

Si el pastel se queda pegado, probablemente faltó mantequilla o harina en los rincones del molde. Usa spray desmoldante o engrasa con cuidado.