Raúl de Molina revela que sufrió una complicación tras su cirugía

El conductor del programa ‘El Gordo y la Flaca’, Raúl de Molina, reveló que padeció complicaciones luego de someterse a una cirugía hace varios días.

El presentador se sometió a una panniculectomía, una cirugía que consiste en retirar el exceso de grasa que se genera tras una drástica bajada de peso. Sin embargo, mientras se encontraba en recuperación en su casa, 10 días después de la cirugía, su herida se le abrió y su hija, Mía, tuvo que llamar a Emergencias ya que su padre estaba sangrando.

“Mi hija Mía se iba para clase de pilates, yo me iba a sentar en una silla que me compré en la sala y lo último que me acuerdo es cuando me despierto y veo a mi hija que está llamando al 911. Había perdido sangre por los lados y me tuvieron que poner transfusión”, comentó el conductor de raíces cubanas en una entrevista para People En Español.

A pesar de lo ocurrido el presentador afirma que se encuentra bien. “Estoy relativamente bien, pero tengo este problema”, aseguró.

El conductor fue sometido a una cirugía donde le removieron 15.4 libras grasa, acumulada en la parte inferior del abdomen.

En la entrevista, confesó que quiere recuperarse para retomar su vida laboral, algo que extraña mucho pero aclaró que hasta que su médico no le de el alta no puede regresar al set de ‘El Gordo y la Flaca’. “Espero que el doctor me diga que puedo trabajar, no puedo salir porque hace mucho calor y me afecta la herida, ya quiero volver a trabajar. Hace veinte días que no puedo salir, pero espero que para finales de esta semana sí me dan el ok y si Univision me deja, y lleno todo el papeleo, espero que lunes próximo esté de vuelta. Una vez que esté sano volveré a hacer mi rutina, ejercicio, etc”, comentó Raúl de Molina.

La coconductora del programa y amiga de Raúl de Molina, Lili Estefan envió mensaje de aliento a su compañero en medio de su recuperación: “Mi gordo bello no es lo mismo estar sin ti, aunque aquí tengo a Roberto a mi lado. Mi querido ‘Gordo’ tú no sabes lo que te extrañamos, no tememos a quien molestar. Así que apúrate regresa pa’ ca. Felicidades, sé que llevas años pensando en esto y creo que es un sueño hecho realidad”.

