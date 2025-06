¿Qué operación se hizo Raúl de Molina, presentador de El Gordo y la Flaca?

En los últimos días, Raúl de Molina, presentador de El Gordo y la Flaca, ha causado revuelo debido a la operación a la que se sometió y por la que ha tenido que ausentarse del show de entretenimiento de la cadena Univision.

Luego de varios días de especulación, el cubano-estadounidense reveló a la revista People cuál fue la intervención quirúrgica que le hicieron y por la que tuvo algunos problemas con su salud.

“Tengo una herida de un lado al otro de la barriga, no es un tummy tuck, se llama panniculectomía, en el tummy tuck te ajustan los músculos y aquí te quitan la barriga, a mí me hicieron el ombligo otra vez”, dijo.

Luego de esto, explicó cuál es el próximo procedimiento que le toca y que además le da mucho temor: “Lo que más miedo me da es que me tengo que meter en una cápsula hiperbárica y me tengo que meter una hora y media todos los días. Te ayuda a sanar la herida”.

En la entrevista, confesó que quiere recuperarse para retomar su vida laboral, algo que extraña mucho. “Espero que el doctor me diga que puedo trabajar, no puedo salir porque hace mucho calor y me afecta la herida, ya quiero volver a trabajar. Hace veinte días que no puedo salir, pero espero que para finales de esta semana sí me dan el ok y si Univision me deja, y lleno todo el papeleo, espero que lunes próximo esté de vuelta. Una vez que esté sano volveré a hacer mi rutina, ejercicio, etc”, comentó Raúl de Molina.

Explicó también que luego de la operación tuvo algunas complicaciones que fueron por su absoluta responsabilidad. “Yo debí de charlar con mi cirujano plástico y no lo vi con él, hay que asesorarse con su médico. Que la gente no esté bobeando como yo”, indicó en la entrevista.

