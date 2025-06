Sasha Sokol celebra contundente fallo contra Luis de Llano: “Tendrá que aceptar las consecuencias de sus actos”

Después de una larga batalla legal, Sasha Sokol por fin puede respirar un poco más tranquila. Este miércoles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso punto final a una de las demandas civiles más comentadas de los últimos años, al confirmar la condena contra el productor Luis de Llano por la relación que sostuvo con la cantante cuando ella tenía apenas 14 años.

Sasha, quien ha llevado este proceso con valentía y entereza, no tardó en pronunciarse.

“La Corte le ha negado el amparo. Ya no existe una instancia más alta en la justicia mexicana: deberá aceptar las consecuencias de sus actos”, declaró tajante en un comunicado.

“Esta sentencia trasciende por mucho mi caso personal y abre la vía del juicio civil para otras víctimas, ya que la Primera Sala de la SCJN ha declarado la imprescriptibilidad de la acción civil en casos de abuso sexual de menores“.

Según se reveló este miércoles, por unanimidad, la Primera Sala de la Corte negó el amparo directo promovido por De Llano para impugnar la condena dictada en septiembre de 2023 por la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la CDMX.

Pero más allá del caso individual, este fallo tiene un impacto histórico. Por unanimidad, la Primera Sala de la SCJN determinó que no existe un plazo de prescripción para que quienes fueron víctimas de abuso sexual en su niñez puedan presentar demandas civiles. Un antes y un después para miles de personas que han guardado silencio por años.

“Desde ahora, cuando esté lista, cada víctima podrá acceder a la justicia y a la verdad. Ninguna sentencia, por sí sola, tiene la capacidad de reparar tanto daño, pero valoro profundamente que el proyecto del Ministro Jorge Pardo Rebolledo valide el proceso que vivimos las víctimas”, agregó.

La resolución no solo deja a De Llano sin escapatoria legal, sino que lo obliga a ofrecer una disculpa pública a Sasha, abstenerse de volver a mencionarla en medios, tomar un curso especializado en prevención de conductas de abuso sexual y pagar una indemnización por el daño causado.

“A los catorce años no tuve herramientas para comprender lo que me estaba pasando, mucho menos para defenderme. El abuso de Luis también sucedió al manipular la verdad con declaraciones falsas como que mis papás estaban de acuerdo, o incluso mintiendo ante el juzgado al declarar que la relación no había existido más que ‘en la mente de una niña fantasiosa'”, explicó Sokol este miércoles

“Por eso la justicia lo ha condenado por el abuso continuo; desde la relación sexual hasta el daño moral que violentó mi dignidad, integridad física, intimidad y honor. Llevar las cosas hasta aquí me ha devuelto la capacidad de acción. Hoy tengo en mis manos las riendas de mi vida y puedo cuidarme. Estabilizar la verdad es el principio de la reparación”.

Asimismo, la exTimbiriche reiteró los puntos a destacar de la resolución completa de la Suprema Corte, que dicta que en casos de abuso sexual en contra de menores, existen tres problemas para efectos de la prescripción

“El paso del tiempo necesario para que la víctima asimile los hechos e identifique plenamente su carácter de víctima; el paso del tiempo para entender que determinados daños fueron causados por la violencia sexual; y la lucha interna que existe en las y los sobrevivientes para tomar valor y acudir a las instancias judiciales”.

Recordemos que todo esto comenzó en 2022, cuando Sasha alzó la voz en redes sociales, dejando al descubierto una verdad incómoda que durante décadas se intentó maquillar como una “relación” y no como una situación de abuso.

